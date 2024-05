Im DAX befinden sich einige Turnaround-Kandidaten wie Vonovia, DHL oder Bayer, bei denen Anleger auf das große Comeback hoffen. Doch wie steht es jetzt um die Werte? Was sagen die Analysten? Und wo ist eine schnelle Rückkehr zu neuen Höchstkursen am wahrscheinlichsten? Neben einigen Highflyer Werten wie SAP oder Rheinmetall haben sich im DAX in den vergangenen Jahren einige Turnaround-Titel angesammelt. Diese sind beliebte Spekulationsobjekte für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...