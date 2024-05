IBM erweitert seine Marktposition durch wegweisende Zusammenarbeit im Bereich der generativen Künstlichen Intelligenz (KI). Mit neuen Dienstleistungen, die auf den Copilot-Technologien von Microsoft und SAP basieren, plant das Unternehmen, die Produktivität in Unternehmen zu steigern und den Weg für innovative Geschäftslösungen zu ebnen. Die Einführung von IBM Copilot Runway und die Verstärkung der Beratungskompetenzen signalisieren einen deutlichen Ausbau der KI-Fähigkeiten. In verschiedenen Branchen, darunter Finanzen, Einzelhandel und Logistik, sollen maßgeschneiderte KI-Piloten die spezifischen Geschäftsprozesse wesentlich effizienter gestalten.

Durch den Ansatz, KI in bestehende Geschäftsprozesse zu integrieren, verdichtet IBM sein Netzwerk von Innovationszentren weltweit und etabliert so genannte Experience Zones, um Kunden direkt in die technologische Weiterentwicklung einzubeziehen. [...]

