ALBANY, New York und SALT LAKE CITY, May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Auftragsforschungsinstitut sowie Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, und Carterra Inc., der Weltmarktführer im Bereich der markierungsfreien Hochdurchsatz-Antikörper- und Kleinmolekül-Wirkstoffforschung, haben heute ihre Partnerschaft bei der Veranstaltung eines Hochdurchsatz-Symposiums für Biologika bekanntgegeben, das für den 31. Mai im Residence Inn at Marriott in Seattle, Washington, geplant ist.



Ziel der Zusammenarbeit ist die Förderung der aufstrebenden Biotechnologie in der Region des pazifischen Nordwestens der USA und Kanadas. Das Symposium wird alle wissenschaftlichen Führungsebenen der Biotech- und Pharmabranche zusammenbringen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Carterra bei der Organisation dieses Symposiums zur Entdeckung von Antikörpern, das die Biotech-Gemeinschaft des pazifischen Nordwestens zusammenbringt und den Austausch über die neuesten Fortschritte bei der Entdeckung von Antikörpern ermöglicht", so Steve Lavezoli, Vice President of Biologics bei Curia. "Wir freuen uns auch darauf, unsere optimalen, qualitativ hochwertigen und beschleunigten Arbeitsabläufe für die Entdeckung, Entwicklung und klinische Herstellung von erstmalig an Menschen verabreichten Antikörpern mitzuteilen. Antikörper, die mit der Plattformtechnologie von Curia entdeckt und/oder entwickelt wurden, befinden sich in der Klinik, und wir haben über 230 erfolgreiche Antikörper-Entdeckungskampagnen für die Biotech-Gemeinschaft durchgeführt."

Schnelligkeit, wissenschaftliches Fachwissen und Effizienz können die hohen Ausfallquoten in der frühen Antikörperforschung überwinden und die Markteinführung neuer Therapeutika ermöglichen. Im Mittelpunkt des Symposiums stehen die Technologieplattform und die integrierten Dienstleistungen von Curia mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung verbesserter Maussysteme für die Antikörpergenerierung und das Hochdurchsatz-Screening einzelner B-Zellen. Die Kombination aus Sequenzierung der nächsten Generation (Next Generation Sequencing, NGS) und schneller rekombinanter Produktion von gereinigten monoklonalen Antikörpern (Monoclonal Antibodies, mAb) im Milligramm- bis Grammbereich beschleunigt die Identifizierung von Entwicklungskandidaten erheblich.

Seit 2017 vertreibt Carterra seinen leistungsstarken LSA® Hochdurchsatz-Biosensor zur Analyse und Charakterisierung von Antikörpern mittels Oberflächenplasmonenresonanz (Surface Plasmon Resonance, SPR). Mit der Einführung seiner LSAXT-Plattform im vergangenen Jahr bietet Carterra nun Produkte an, die sowohl die Analyse kleiner Moleküle als auch die Entdeckung von Antikörpern ermöglichen. Die LSA-Plattform wurde in mehreren von Experten begutachteten Artikeln in Science, Nature und Cell vorgestellt, in denen der Weg mehrerer Therapeutika in die klinische Erprobung detailliert beschrieben wird. Auf dem Symposium werden mehrere führende Wissenschaftler aus der Biopharma-Branche ihre Erkenntnisse über ihre spezifischen Bereiche der Arzneimittelforschung mitteilen und die transformative Wirkung der Integration von HT-SPR-Technologie, KI/ML und anderen neuen Technologien hervorheben.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Curia bei unserem Symposium. Symposien von Carterra sind wissenschaftliche Veranstaltungen, die wir jedes Jahr in den USA und Europa durchführen", erklärt Chris M. Silva, Vice President of Marketing and Product bei Carterra. "Diese Symposien helfen uns, die neuesten technologischen Fortschritte und wichtige Daten aus den Arbeitsabläufen von Wissenschaftlern, die die markierungsfreien Plattformen von Carterra nutzen, zu präsentieren. Die Veranstaltung im pazifischen Nordwesten ist eine Gelegenheit, ein tieferes Verständnis für die Technologie in der Pharma- und Biotechbranche in dieser Region zu schaffen."

Klicken Sie hier, um sich für die Veranstaltung anzumelden . Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Plätze begrenzt sind.

