AT&S passt Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 an, erwägt aktuell keine Kapitalerhöhung, beabsichtigt verbindliche Angebote für den Verkauf des Werks in Ansan, Korea, einzuholen und schlägt vor, für das Geschäftsjahr 2023/24 keine Dividende auszuschütten Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Leoben - Der Vorstand von AT&S hat heute aufgrund aktuellster Marktprognosen beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2026/27 anzupassen und die Kostenoptimierungsprogramme zu intensivieren. Das Unternehmen erwartet nun - inkl. des Beitrags des Werkes Ansan, Korea - für das Geschäftsjahr 2026/27: Jahresumsatz von rund 3,1 Mrd. € (zuvor: rund 3,5 Mrd. €)

EBITDA Marge von 27?32 % (unverändert)

ROCE von >12 % (unverändert)

Nettoverschuldung/EBITDA von <3 (unverändert)

Eigenkaptalquote bei ~20 % (zuvor: >30 %) In diesem nach wie vor volatilen Marktumfeld hat der Vorstand der AT&S beschlossen, vorerst keine Kapitalerhöhung vorzunehmen. Die Gespräche mit potenziellen Investoren wurden beendet. Das Unternehmen beabsichtigt nun den Verkauf des Werks in Ansan, Korea, das vorwiegend den Medizinmarkt bedient. Das Unternehmen hat daher die Einholung von verbindlichen Angeboten für den Verkauf beschlossen. Im Geschäftsjahr 2023/24 betrug der Umsatz des Werkes 76 Mio. €, das EBITDA betrug 38 Mio. €. Auf Basis vorliegender, unverbindlicher Angebote und des bestehenden hohen Interesses an der Transaktion wird AT&S nun verbindliche Angebote einholen. In Abhängigkeit von den sich daraus ergebenden Konditionen wird der Vorstand weitere Entscheidungen in den kommenden Monaten treffen. In diesem Umfeld hat der Vorstand von AT&S vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, der 30. ordentlichen Hauptversammlung am 4. Juli 2024 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2023/24 keine Dividende auszuschütten (VJ: 0,40 € je Aktie). Die Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2023/24 werden am 14. Mai 2024 und der Geschäftsbericht am 6. Juni 2024 veröffentlicht.



