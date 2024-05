Microsoft hat den Bau eines 3,3 Milliarden Dollar teuren Datenzentrums im Südosten Wisconsins angekündigt, eine Investition, die Tausende von Arbeitsplätzen schaffen soll und die Ankündigung eines gescheiterten 10 Milliarden Dollar Projekts am selben Ort unter einer vorherigen Regierung in den Schatten stellt. Präsident des beteiligten Unternehmens betonte, dass die Investition zusätzlich zu den Bauarbeiten langfristig etwa 2.000 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen werde. In der Nähe der Stadt Racine sind seit Amtsantritt der aktuellen Administration bereits fast 4.000 Jobs hinzugekommen, während in der vorherigen Amtsperiode etwa 1.000 Fertigungsstellen verloren gingen. Es wird erwartet, dass dieses Projekt weitreichende Auswirkungen hat, nicht nur regional, sondern weltweit, indem es auch die Fertigung mittels Künstlicher Intelligenz fördert und Arbeitnehmer unterstützt. [...]

