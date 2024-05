© Foto: adobe.stock.com



Im Ölsektor stehen die Zeichen auf Korrektur. Brent C.O. und WTI Oil gaben in den letzten Handelstagen weiter nach. Und auch die Ölproduzenten können sich der Korrektur nicht entziehen.Bruch des Aufwärtstrends manifestiert sich Der Bruch des Aufwärtstrends manifestierte sich in den letzten Tagen zusehends. Während zum Zeitpunkt (02. Mai) der letzten Kommentierung noch die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr in den Aufwärtstrend bestand, kann davon derzeit keine Rede mehr sein. Das aus dem Bruch des Aufwärtstrends resultierende Verkaufssignal zeigt mittlerweile Wirkung. Gleichzeitig rückt die Vollendung der großen V-Formation (rot dargestellt) als übergeordnet bullisches Szenario in immer …