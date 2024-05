Zum Monatswechsel war die Befürchtung am Markt noch groß, dass der KI-Hype ausgeufert sein könnte. Eine unbegründete Sorge, wie die jüngsten Zahlen von Microsoft und Alphabet eindrucksvoll bewiesen haben. Die beiden Tech-Giganten stehen weiterhin in Konkurrenz zueinander und nun plant Microsoft mit der milliardenschweren Investitionen in ChatGPT weiteres Kapital zu schlagen und die Suchmaschine Google anzugreifen.

