Q1: Solider Jahresauftakt - Steigerung der ausgezeichneten H2/23-Performance & M&A-Newsflow erwartet



Nynomic hat Mittwoch Q1-Zahlen veröffentlicht, die eine spürbare Steigerung ggü. dem Vorjahr darstellen, insgesamt jedoch unter unseren Erwartungen liegen. Der Vorstand geht u.a. aufgrund der mit Kunden vereinbarten Auslieferungspläne der Folgequartale von einer erneut überproportional starken zweiten Jahreshälfte aus.



Vorjahresbasis umsatz- und ergebnisseitig übertroffen: Zum Jahresauftakt konnte Nynomic seine Top Line moderat steigern. Der Vorjahreswert war noch von Verschiebungen einzelner Auslieferungen beeinträchtigt gewesen, daher hatten wir einen deutlicheren Anstieg von ca. 10% yoy erwartet. Ergebnisseitig resultierte die Erlössteigerung in einer leichten EBIT- und Margenausweitung. Nach einer Normalisierung des Auftragsbestands zum 31.12.23 auf 53,9 Mio. EUR (-39,8% yoy) stieg das Niveau zum Q1-Stichtag wieder leicht auf 59,6 Mio. EUR an, womit der Vorstand über eine gute operative Visibilität für 2024 verfügt. Der langfristige Großauftrag für die Tochtergesellschaft m-u-t (siehe Comment vom 25.04.) ist hierin noch nicht enthalten.



Guidance bestätigt - Konkretisierung im Jahresverlauf angedeutet: Nach Q1 erwartet der Vorstand wie auch im Vorjahr eine deutlich stärkere zweite Jahreshälfte, für die das Management aufgrund von Auslieferungsplänen wie auch in 2023 eine hohe Visibilität hat. Auch für Q2 wird ein positiver Verlauf avisiert. Das Unternehmen hat für H2 in diesem Zuge eine Schärfung der FY-Guidance in Aussicht gestellt, was für eine verbesserte Einschätzung der operativen Performance durch den Kapitalmarkt sorgen dürfte. In H2/23 realisierte der Konzern Erlöse von 65,2 Mio. EUR (+4,2% yoy) und erzielte damit eine EBIT-Marge von 16,6% (+3,7 PP yoy). Mit einer leichten Anpassung unserer Umsatz- und Ergebnisprognose positionieren wir uns für FY 2024 etwas verhaltener und bilden ein Wachstum von 8,0% yoy (zuvor: 12,5% yoy) ab. Ergebnisseitig halten wir eine EBIT-Margenausweitung unverändert für realistisch. Für Q2 sollte ein Umsatzniveau von ca. 33,0 Mio EUR und eine zweistellige EBIT-Marge erzielbar sein. Auch für 2025ff. reduzieren wir unsere Erwartungen.



Anzeichen für M&A-Newsflow verdichten sich: In der Mitteilung wird ausdrücklich betont, dass zusätzliches, anorganisches Wachstum noch nicht in der Prognose berücksichtigt ist. Wenngleich dies eine durchaus übliche Formulierung darstellt, war sie nicht in der initialen Guidance-Kommunikation (März 24) enthalten. Wir werten dies als Anzeichen dafür, dass sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem M&A-Target befindet, welches im Falle eines zeitnahen Closings noch einen deutlichen (anorganischen) Wachstumsbeitrag in 2024 leisten könnte.

Fazit: Die Q1-KPIs fallen verhalten aus. Zuletzt war der Vorstand überzeugt, ein stärkeres Wachstum in 2024 als im Vorjahr generieren zu können, wofür sich in den Folgequartalen eine stärkere Top und Bottom Line-Dynamik einstellen sollte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 47,00 EUR (zuvor: 48,00 EUR).







