Bitcoin: Kurs nie mehr unter 50.000 Dollar?

Hätte man vor anderthalb Jahren gesagt, dass der Bitcoin-Kurs bald auf hunderttausende Dollar steigen wird, wäre man wahrscheinlich nicht ernst genommen worden. Zumindest nicht so sehr wie heute. Heute gelten Prognosen von 100.000 Dollar bis Jahresende fast schon als konservativ. Zahlreiche Experten haben schon deutlich höhere Kursziele für die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ausgesprochen. Auch ein Kurs von mehr als einer Million Dollar wird von einigen für möglich gehalten. In die andere Richtung soll es dagegen nicht mehr so schnell gehen. Ist es also möglich, dass man Bitcoin nie mehr für 50.000 Dollar oder weniger bekommt?

Prognosen überschlagen sich

Geht es um die mögliche Kursentwicklung von Bitcoin, überschlagen sich die Prognosen der Analysten. Natürlich kann niemand den genauen Kurs in der Zukunft vorhersagen, das funktioniert auch bei keinem anderen Vermögenswert, allerdings kann man zukünftige Ereignisse berücksichtigen und Schätzungen abgeben, wie viel Kapital dadurch in den Markt fließen wird. Einer der Hauptgründe, warum erwartet wird, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten anderthalb Jahren massiv ansteigen wird, ist die Tatsache, dass das Halving vor 3 Wochen durchgeführt wurde. Das Ereignis findet alle 4 Jahre statt und hat anschließend immer zu einer Rallye geführt.

Durch die Halbierung der Ausgaberate neuer Bitcoin kommt es bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage früher oder später zu höheren Preisen. In der Vergangenheit waren die anderthalb Jahre nach dem Bitcoin Halving immer extrem bullish. Auch die Spot Bitcoin ETFs, die in den USA im Januar dieses Jahres zugelassen wurden, gelten als eines der bullishsten Ereignisse in der Geschichte der Kryptowährung. Cathie Wood, CEO von Ark Invest - einem der Bitcoin ETF-Emittenten - geht davon aus, dass durch die ETFs institutionelle Anleger im großen Stil investieren könnten. Ihrer Meinung nach könnte das dazu führen, dass der Bitcoin-Kurs in den nächsten Jahren auf 3,8 Millionen Dollar steigt.

Bitcoin verpasst? Jetzt $99BTC im Presale kaufen.

Breaking: Cathie Wood raises BItcoin??? price target to $3.8 MILLION DOLLARS. pic.twitter.com/xye6SJlI75 - Crypto Leroy (@TheBitLeroy) May 2, 2024

Mit den optimistischen Prognosen ist Cathie Wood keineswegs allein. Noch bei ihrer vorherigen Prognose, dass der Bitcoin-Kurs auf über 2 Millionen Dollar steigen könnte, wurde sie vom "Rich Dad, Poor Dad" Autor Robert Kiyosaki bekräftigt, der ebenfalls der Meinung ist, dass das machbar ist. Auch Jack Dorsey, Mitgründer von Twitter, hat kürzlich ein Kursziel von "Mindestens einer Million Dollar" ausgesprochen.

JUST IN: Jack Dorsey predicts at least $1 million Bitcoin price by 2030 pic.twitter.com/uNukkC4goQ - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) May 10, 2024

Dennoch ist der digitale Währungsmarkt nach wie vor extrem volatil und die Frage, ob Bitcoin jemals wieder unter die 50.000 Dollar Marke fallen wird, hängt von vielen Faktoren ab. Kommt es nun tatsächlich schnell zum Bullrun auf 150.000 Dollar, ist es gut denkbar, dass auch nach einer scharfen Korrektur, wie sie anderthalb Jahre nach jedem Halving eingetreten ist, nicht mehr reicht, um den Kurs unter die 50.000 Dollar Marke zu drücken. Auch durch die börsengehandelten Fonds könnte zumindest etwas mehr Stabilität in den Markt kommen. Sollten die bullishen Prognosen eintreten, würden davon wohl auch die meisten Altcoins profitieren, wobei Anleger derzeit vermehrt auf den neuen $99BTC setzen, den Token der Krypto-Lernplattform 99Bitcoins.

Jetzt mehr über $99BTC erfahren.

Anleger setzen vermehrt auf $99BTC

Wer sich mit Kryptowährungen befasst, dürfte schon auf den Namen 99Bitcoins gestoßen sein. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die Nutzern seit Jahren Wissen rund um die digitalen Coins vermittelt und sich dadurch eine starke Präsenz im Krypto-Space aufgebaut hat. Kürzlich wurde der Launch einer eigenen Kryptowährung $99BTC angekündigt, die laut Experten das Potenzial hat, ihren Wert nach der Markteinführung schnell zu vervielfachen. Innerhalb kurzer Zeit wurden im Vorverkauf Token im Wert von über einer Million Dollar verkauft.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

Derzeit haben Anleger noch die Möglichkeit, $99BTC im Presale zu kaufen, wobei der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird, sodass sich für frühe Käufer bereits ein Buchgewinn ergibt. Außerdem ist $99BTC mit einer Staking-Funktion ausgestattet, die denjenigen, die ihre Token staken, eine hohe Rendite in Form von zusätzlichen Token und damit ein passives Einkommen ermöglicht. Außerdem erhalten Tokenbesitzer exklusiven Zugang zu Trading-Signalen und zu Lerninhalten der Plattform. Analysten sprechen daher davon, dass der $99BTC-Kurs nach dem Handelsstart an den Kryptobörsen schnell um das 10-fache steigen könnte.

Jetzt $99BTC im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.