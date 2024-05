Der Umsatz im Quartal wurde um 26 % auf 157,9 Mio. $ ausgebaut. Aufgrund der Expansion blieb es bei einem Defizit. Vorjährig - 30 Cent und nun - 23 Cent je Aktie. Analysten hatten mit - 18 Cent je Anteilsschein gerechnet. Zugleich wurde aber die Umsatzerwartung um ca. 6 Mio. $ übertroffen. Auf vergleichbarer Fläche wuchsen die Erlöse um 5 %, was die Erwartung der Bankanalysten um etwa 130 Basispunkte übertroffen hat.



Auf der Speisekarte dominiert gesunde Ernährung: Stichwort "Bowls" (vielfältige Salate). Das Angebot wird offenbar undogmatisch erweitert. Hat SWEETGREEN damit das Zeug, den Meister einer hochwertig-alternativen Ernährung abzulösen? Schon aufgrund der Größenverhältnisse werden bis dahin viele Jahre ins Land ziehen. Es lohnt sich aber jetzt schon, das Potenzial unter die Lupe zu nehmen. Per Abgleich mit CHIPOTLE MEXICAN GRILL, die manchen Branchenstandard gesetzt haben.



Das Management ist optimistisch und lieferte damit wohl den entscheidenden Impuls für den jüngsten Kursanstieg. Beim Jahresumsatz hat man jetzt 660 bis 675 Mio. $ im Visier (zuvor 655 bis 670 Mio. $). Der durchschnittliche Ansatz der Analysten von rund 672 Mio. $ ist darin enthalten. Die Erlöse auf vergleichbarer Fläche sollen um 4 bis 6 % steigen, hier wurde zuvor auf 3 bis 5 % gezielt. Nach einer Phase langsameren Wachstums soll das Filialnetz im nächsten Jahr wieder um 15 bis 20 % ausgebaut werden. Das hat z. B. die Analysten von JPMORGAN überzeugt, sie hoben ihr Kursziel für SWEETGREEN von 28 auf 30 $ an.



Helmut Gellermann



]]>

