FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Volkswagen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 137 Euro belassen. Im Laufe des Jahres sollten Effekte aus den eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sichtbar werden, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die schleppende Nachfrage nach E-Fahrzeugen - insbesondere in Europa - sowie eine Eintrübung der konjunkturellen Lage könnten jedoch die operative Entwicklung und insbesondere die erwartete Verbesserung im zweiten Halbjahr belasten. Zudem könnten sich die anhaltenden Diskussionen über einige ESG-Themen negativ auf die Stimmung gegenüber den VW-Aktien auswirken./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 14:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2024 / 14:57 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007664039

Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken