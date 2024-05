FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy sind am Freitag im Aufwind geblieben. Die Papiere des Energietechnikkonzerns zogen bis zum Nachmittag um 4,5 Prozent auf 24,34 Euro an und setzten sich damit an die Spitze des Dax . Der deutsche Leitindex legte auf rekordhohem Niveau etwas zu.

Am Mittwoch hatte Siemens Energy über ein starkes Quartal berichtet und zudem die Prognose erhöht. Dies hatte der Ende Oktober letzten Jahres begonnen Kurserholung zusätzlichen Schub verliehen. Am Freitag äußerten sich die Analysten von MWB Research positiv zu den Anteilscheinen und erhöhten das Kursziel von 22 auf 26 Euro. Die Aktien blieben unterbewertet, schrieb der Experte Oliver Wojahn./la/he