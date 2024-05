Der Deutsche Aktienindex beendet diese Woche nicht nur mit einem neuen Allzeithoch, sondern schloss damit auch den siebten Tag in Folge mit Kursgewinnen ab. Der Index hat im Mai jeden Tag höher geschlossen, von "sell in May and go away" keine Spur, stattdessen heißt es "buy in May".

Während sich die meisten Anleger auf eine Korrektur eingestellt hatten, setzt sich quasi aus dem Nichts die Rally fort. Erneut finden sich damit viele von ihnen an der Seitenlinie wieder, was der jüngsten Aufwärtsbewegung noch zusätzlichen Schub verleihen könnte. Die runde 19.000er Marke dürfte damit bald Realität werden. Die nächste Hürde sind die Inflationszahlen aus den USA am kommenden Mittwoch.

Während sich in den USA die Berichtsaison ihrem Ende nähert, wird es in Europa nochmal Ernst, allein aus dem DAX legen sieben Unternehmen in der kommenden Woche ihre Quartalszahlen vor. Für die USA kann man bereits sagen, dass es eine gute Berichtsaison war. Etwa 75 Prozent der Unternehmen haben ihre Gewinne um durchschnittlich acht Prozent gesteigert.

Allerdings konnten nur 60 Prozent die Umsatzerwartungen übertreffen. Das bedeutet, dass die Gewinnmargen die Hauptlast trugen und die Unternehmen etwas vage in ihren Ausblicken agierten, aufgrund der potenziell steigenden Kosten. Viele Unternehmen haben davon abgesehen, ihre Prognosen für das zweite Quartal anzuheben, und hoffen, dass die Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte hoch bleibt.

Es ist also nicht alles perfekt für den Aktienmarkt, aber man merkt, dass sich die Firmen im aktuellen Umfeld gut schlagen. Anleger registrieren auch, dass die US-Wirtschaft wächst, sich aber verlangsamt, die Zinssätze zwar immer noch nicht gesenkt wurden, aber die Fed keine übereilten Entscheidungen treffen wird.

