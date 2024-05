Neue Westfälische Bielefeld (ots) -



Vor dem anstehenden Drittligaspiel zwischen Arminia Bielefeld und dem Halleschen FC am Samstag (14 Uhr) hat DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Karriere von Fabian Klos gewürdigt. Der 36-Jährige bestreitet nach 13 Jahren im Verein sein letztes Liga-Heimspiel für Bielefeld. "Mit Fabian Klos verliert Arminia Bielefeld ein echtes Idol. Allerdings nur auf dem Platz - abseits wird er dem Klub und den Fans als Legende erhalten bleiben", sagte Neuendorf. "Schließlich ging sein Einfluss schon immer weit über das bloße Geschehen auf dem Rasen hinaus. Er hat nicht nur in den höchsten drei deutschen Spielklassen für die Arminia gespielt und in allen Ligen getroffen, er hat auch immer Verantwortung übernommen."



Klos sei mit seinem Herzensklub abgestiegen und habe trotz besserer Angebote seine Mannschaft und seine Fans nicht im Stich gelassen. "Er hat im Spiel alles reingeworfen, ohne sich und seine Gesundheit zu schonen. Fabian Klos ist ein Vorbild an Vereinstreue und Einsatzbereitschaft", erklärte der 62-Jährige. "Er, der viele Jahre lang nicht an eine Karriere als Fußballprofi geglaubt hat, vollendet nun eine herausragende Laufbahn mit den Titeln Rekordspieler und Rekordtorschütze der Arminia. Sein größter Lohn war dabei stets die Zuneigung der Fans, einer ganzen Stadt und Region. Sie wird ihm über seine Karriere hinaus erhalten bleiben."



