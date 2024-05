Während die Aktien vieler Autohersteller in den letzten Wochen aufgrund schwacher Absatz- und Gewinnzahlen an der Börse unter Druck gerieten, befindet sich die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) seit über drei Monaten in einem neuen Aufschwung. Was macht der E-Autoprimus aus China so viel besser als seine Wettbewerber? Europa wird aufgerollt Zum Wochenschluss ließ der Europa-Geschäftsführer von BYD mit der Meldung aufhorchen, dass er sich den Bau eines zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...