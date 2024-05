Der Goldpreis hat im Frühjahr Rekordstände erreicht. Anleger:innen suchen in dem Edelmetall vor allem einen Schutz vor der Inflation. Stell dir einen Metallblock vor, der so groß ist wie ein zweistöckiges Haus - und aus purem Gold: So groß (Kantenlänge: 8,6 Meter) ist der Goldschatz der Deutschen, würde man den gesamten Bestand der Privathaushalte und der Bundesbank in einen einzigen großen Würfel zusammenschmelzen. Er wäre mehr als 750 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...