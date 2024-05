SHANGHAI (IT-Times) - Die chinesische E-Commerce-Plattform PDD Holdings (zuvor: Pinduoduo) forciert die Expansion und will künftig Expresszustelldienste anbieten. PDD Holdings Inc. (Nasdaq: PDD, ISIN: US7223041028) steigt in das Geschäft mit Expresszustellung ein und hat hierzu entsprechende Genehmigungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...