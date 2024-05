DJ Aktien Schweiz setzt Aufwärtskurs fort

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit deutlichen Aufschlägen beendet. Damit setzte sich die seit einer Woche anhaltende Aufwärtsbewegung fort. Händler sprachen jedoch von einem ruhigen Geschäft, da sich viele Händler nach dem Feiertag am Donnerstag ein verlängertes Wochenende gönnten. Kursbewegende Unternehmensmeldungen gab es kaum.

Neben der kursierenden Zinssenkungsfantasie stützten gute Konjunkturdaten aus Europa die Stimmung: "Großbritannien kommt aus der Rezession heraus, und das lässt für ganz Europa hoffen", so ein Händler mit Blick auf gute Konjunkturdaten vom Morgen. Das BIP zog dort im ersten Quartal um 0,6 Prozent gegenüber dem vorherigen an. Der Anstieg war deutlich stärker als erwartet. Die Zinssenkungsfantasie hatte am Donnerstag von der Bank of England und einem Anstieg der US-Arbeitslosenanträge Auftrieb bekommen.

Der SMI gewann 1,3 Prozent auf 11.754 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und 3 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 24,52 (zuvor: 25,46) Millionen Aktien.

Mit an der Spitze im SMI standen Holcim mit Aufschlägen von 2,3 Prozent. Daneben zeigten sich auch Finanzwerte fest. So stiegen Swiss Re um 2,5 Prozent und Swiss Life um 1,4 Prozent. Zurich Insurance blieben mit einem Plus von 0,4 Prozent indessen zurück. UBS gewannen 2,4 Prozent.

Die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle rückte um 1,0 Prozent vor. Bei den Pharmariesen gewannen Roche 1,3 Prozent. Novartis stiegen um 2,0 Prozent. Der Konzern hat für die Blutkrebs-Behandlung Scemblix von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Breakthrough-Therapy-Status zugeteilt bekommen. Diese basiere auf der Phase-III-Studie ASC4FIRST, in der das Medikament beide primären Endpunkte erreicht habe. Novartis will die vollständigen Ergebnisse der Studie Ende Mai vorstellen.

Gefragt waren auch Industrieaktien mit der Hoffnung auf einen Konjunkturaufschwung. "Großbritannien kommt bereits aus der Rezession, das lässt für ganz Europa hoffen", so ein Marktteilnehmer. ABB gewannen 1,3 Prozent und erreichten im Tagesverlauf ein neues Allzeithoch.

Kuehne & Nagel (-0,6) wurde mit einem Dividendenabschlag von 10 Franken gehandelt. Das Minus war daher nur optischer Natur.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2024 11:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.