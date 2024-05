Höchste Position sowohl für die Vollständigkeit der Vision als auch für die Fähigkeit zur Umsetzung.

HighRadius, der führende Anbieter der Autonomous Finance Platform für das Büro des CFO, wurde erneut als Leader im Gartner Magic Quadrant 2024 für Invoice-to-Cash-Anwendungen eingestuft.

HighRadius Named 2024 Gartner® Magic Quadrant Leader for the Third Time in a Row

Der Gartner Magic Quadrant bietet Technologieeinkäufern in Unternehmen eine unvoreingenommene Einschätzung der Leistung konkurrierender Anbieter im Vergleich zur Marktmeinung von Gartner und wird durch validierte Nutzerbewertungen ergänzt.

Laut Gartner "setzen Leader ihre aktuelle Vision gut um und sind für morgen gut aufgestellt.

Dies ist das dritte Jahr in Folge, dass HighRadius in dem Bericht als Leader eingestuft wird.

"Wir fühlen uns geehrt, dass wir für unsere unermüdliche Konzentration auf die Verbesserung des Geschäftsergebnisses von Invoice-to-Cash DSO, Forderungsausfälle, Verrechnungsgebühren und Produktivität anerkannt werden", sagte Sashi Narahari, Gründer und CEO von HighRadius. "Was jetzt zählt, ist nicht der Hype um KI sondern die Messung des Wertes. Deshalb erhält jeder HighRadius-Kunde ein Dashboard zur Wertschöpfung. Die Farben Rot, Gelb und Grün zeigen die Fortschritte bei der digitalen Transformation und die Maßnahmen, die wir ergreifen können, um auf Grün zu kommen!"

*Gartner, Magic Quadrant for Invoice-to-Cash Applications, Tamara Shipley, Valeria Di Maso, Miles Onafowora, 6. Mai 2024 GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Die Research-Publikationen von Gartner geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über HighRadius

HighRadius bietet Cloud-basierte, autonome Software, die das Büro des CFOs revolutionieren soll. Durch den Einsatz von KI, RPA, NLP und vernetzten Arbeitsumgebungen automatisiert und optimiert die Software von HighRadius die Prozesse Order-to-Cash, Treasury, Record-to-Report, B2B-Zahlungen und Kreditorenbuchhaltung. Mehr als 1.000 führende Unternehmen, darunter 3M, Unilever und Hershey's, vertrauen auf HighRadius. Mit HighRadius können Finanzteams innerhalb von sechs Monaten operative Spitzenleistungen und messbare Geschäftsergebnisse erzielen, die Produktivität steigern und die Betriebskosten senken.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von HighRadius.

