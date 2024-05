NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 91 auf 90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Profitabilität im Kerngeschäft des Autobauers sei wie von ihm erwartet schwach gewesen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wichtig sei jedoch die Zuversicht des Managements, den Preismix trotz erhöhter Händlerbestände beibehalten zu können./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2024 / 11:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2024 / 11:52 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

