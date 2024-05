EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

ACCENTRO gibt Verhandlungsergebnis und -stand zu Stillhalte-Vereinbarungen mit Gruppe wesentlicher Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2026 und dem Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 bekannt



10.05.2024 / 20:33 CET/CEST

ACCENTRO gibt Verhandlungsergebnis und -stand zu Stillhalte-Vereinbarungen mit Gruppe wesentlicher Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2026 und dem Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 bekannt Berlin, 10. Mai 2024 - Die ACCENTRO Real Estate AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass eine Gruppe wesentlicher Anleihegläubiger der Anleihe 2020/2026 (ISIN DE000A254YS5 / WKN A254YS, "Anleihe 2020/2026"), die insgesamt ca. 41,6 % des Anleihekapitals ausmachen, eine sog. Stillhalte-Vereinbarung (sog. "no action letters") unterzeichnet hat. Im Wesentlichen soll mit der Stillhalte-Vereinbarung eine Kündigung der Anleihe wegen eines Verstoßes gegen die in den Anleihebedingungen jeweils festgesetzte Beschränkung für Netto-Finanzverbindlichkeiten sowie die vereinbarten Reportingpflichten und entsprechende Vollstreckungen ausgeschlossen werden. Darüber hinaus enthält die Stillhalte-Vereinbarung im Wesentlichen die folgenden Regelungen: Die Bereitstellung vor allem bestimmter Dritt-Validierungen als Wirksamkeitsvoraussetzung, die Verpflichtung der Gesellschaft zur Einhaltung bestimmter Meilensteine einschließlich bestimmter Verpflichtungen eine in den kommenden Monaten mit den jeweiligen Anleihegläubigern zu verhandelnde Restrukturierungslösung vorzubereiten sowie eine vorläufige Laufzeit bis zum 14. Juli 2024. Die Verhandlungen mit dem Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 (ISIN DE000A3H3D51 / WKN A3H3D5, "Anleihe 2021/2029") über eine entsprechende Stillhalte-Vereinbarung verlaufen konstruktiv und positiv. Bisher konnte allerdings noch nicht abschließend über alle kommerziellen und rechtlichen Themen eine Einigung erzielt werden. Der Vorstand und die Berater der Gesellschaft arbeiten intensiv daran, auch die Verhandlungen mit dem Anleihegläubiger der Anleihe 2021/2029 zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen, sodass auch diese Stillhalte-Vereinbarung zeitnah rechtsverbindlich umgesetzt werden kann. Mitteilende Person: Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de Berlin, den 10. Mai 2024 Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5 Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) / Luxembourg Stock Exchange



