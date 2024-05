Arasan meldet die Funktionszertifizierung seiner MIPI-Kamera-IP-Gesamtlösung gemäß ISO 26262 als nahtlos integrierte Kombination seiner MIPI-CSI-2-Tx/Rx- und C-PHY-IP

Arasan, ein führender Anbieter von mobilen Speicher- und Konnektivitäts-IP-Lösungen, verkündet mit Stolz die Funktionszertifizierung für seine MIPI-Kamera-IP-Gesamtlösung gemäß ISO 26262 als Einzelprodukt eine nahtlos integrierte Kombination, die entweder im Sendemodus mit seiner MIPI-CSI-2-IP und seiner MIPI-C-PHY-Tx-IP oder im Empfangsmodus mit seiner MIPI-CSI-2-Rx-IP und seiner MIPI-C-PHY-Rx-IP konfigurierbar ist und Geschwindigkeiten von bis zu 54,72 Gbit/s ermöglicht.

MIPI CSI-2 TX with C-PHY D-PHY IP ISO26262 ASIL-C Certification (Graphic: Business Wire)

Die Zertifizierung schließt auch die Verwendung unserer MIPI-D-PHY-Tx-IP oder unserer MIPI-D-PHY-Rx-IP mit der entsprechenden MIPI-CSI-Controller-IP ein. Die MIPI-D-PHY- und die CSI-IP von Arasan werden weiterhin in großem Umfang für niedrig auflösende Kamerasensor-Anwendungen eingesetzt. Durch die Zertifizierung wird die Verwendbarkeit dieser Produkte für kritische Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Medizin erweitert, in denen Ausfallsicherheit unabdingbar ist.

Bildverarbeitungs-Unternehmen, die sich mit der Entwicklung von Prototypen oder der Herstellung von hochauflösenden Kameraprodukten in geringen Stückzahlen beschäftigen, können eine Lizenz für die MIPI-CSI-IP von Arasan in Verbindung mit dem MIPI-C-PHY/D-PHY-Combo-ASIC erwerben.

Neben der MIPI-CSI-2-IP bietet Arasan ein umfassendes Portfolio an IP-Lösungen für Automotive-SoCs, darunter Ethernet, CAN FD/XL und USB.

Die nach ISO 26262 zertifizierte MIPI-Kamera-IP-Gesamtlösung mit ihrer CSI-IP und C-PHY-IP oder D-PHY-IP kann ab sofort lizenziert werden. Kunden, die eine Lizenz für die CSI-Controller-IP von Arasan erwerben, können sicher sein, dass die Spezifikationen eingehalten werden, was das Vertrauen in die Verwendung zur Compliance-Prüfung stärkt.

Über Arasan

Arasan Chip Systems, seit 2005 aktives Mitglied der MIPI Association, ist ein Anbieter von IP-Lösungen für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen. Mit mehr als einer Milliarde ausgelieferter Chips, in denen die MIPI-IP von Arasan enthalten ist, hat sich das Unternehmen einen guten Ruf für die Lieferung hochwertiger, siliziumerprobter IP-Gesamtlösungen erworben, zu denen digitale IP-, AMS-PHY-IP- und Verifizierungs-IP-Lösungen sowie HDK und Software gehören. Die Schwerpunkttätigkeit von Arasan liegt im Bereich der mobilen SoCs, die sich mittlerweile zu einer breiten Palette von Anwendungen entwickelt haben, die von PDAs Mitte der 90er Jahre bis hin zu den heutigen Automobilen, Drohnen und IoT-Geräten reicht. Arasan steht an der Spitze dieser "Mobile"-Entwicklung und liefert standardbasierte IP-Lösungen, die die Grundlage für mobile SoCs bilden.

