Slothana Kurs Prognose: Explosiver Memecoin bietet Chance auf 1.681x

Teilweise im Sekundentakt erscheinen neue Memecoins auf den unterschiedlichen Blockchains, aber nur wenige legen eine solche Entwicklung wie der neue Slothana hin. Der vor wenigen Tagen gelistete Memetoken konnte während der vergangenen drei Tage um 387 % zulegen und wird immer stärker von Walen angetrieben. Sollte der aktuelle Erfolgskurs fortgesetzt werden, so ist sogar ein Gewinn von 1.681x denkbar. Worum es sich bei dem beliebten $SLOTH genau handelt, wie er sich entwickelt hat alles über die Slothana Kurs Prognose erfahren Sie hier.

Solana-Memecoin Slothana stürmt die CoinMarketCap-Trends

Bei dem Memecoin Slothana handelt es sich um ein Faultier, welches keine Lust auf harte Arbeit hat. Stattdessen träumt es lieber von seiner Vision, 420 USD in 420 Mio. USD zu verwandeln. Um dies möglich zu machen, sucht der messianisch geprägte Slothana eine Gruppe von Anhänger.

Bereits bei dem fairen Vorverkauf von Slothana hatte sich ein enormes Interesse der Investoren abgezeichnet. Denn der Memecoin konnte schon während der ersten Tage täglich Coins im Wert von 1 Mio. USD verkaufen. Der Grund dafür lag vorwiegend in den gleichen Vorverkaufspreisen für alle Investoren, da jeder bei der ersten Listung dasselbe Steigerungspotenzial erhält.

Aber auch die Beziehungen zu anderen bekannten Memecoins wie Wall Street Memes und Smog sind ein weiterer Faktor, welcher das Interesse an Slothana gesteigert hat. Überdies gibt es sogar Gerüchte, dass der Memecoin von denselben Gründern wie Smog sein soll, der innerhalb nur eines Monats um mehr als 27.700 % explodieren konnte.

Obwohl der Coin erstmalig am ersten Mai gelistet wurde, konnte er schon 36.450 Tokeninhaber erreichen. Ebenso wurde er auf der Kryptodaten-Website CoinMarketCap als einer der Kryptowährungen erwähnt, welche am heutigen Tage die größte Aufmerksamkeit erreicht haben.

Auf diese Weise konnte Slothana seine Reichweite noch einmal steigern und neue Allzeithochs verzeichnen. Auch künftig könnte sich dieser Faktor weiterhin positiv auf den Kurs auswirken, da nun immer mehr Wale auf Slothana aufmerksam geworden sind.

Wale stürzen sich auf Memecoin Slothana

Der schnelle Ausverkauf hat bereits die ersten Hinweise auf das Potenzial von Slothana gegeben. So hat er schon am ersten Listungstag ein Kursplus von 24 % verzeichnet. Aber auch am zweiten Tag konnte $SLOTH noch einmal zulegen und ein Plus von insgesamt 55 % erzielen.

Danach haben einige Investoren Gewinnmitnahmen getätigt, da das Handelsvolumen kontinuierlich abgenommen hat. Somit kam es in den drei Folgetagen zu Korrekturen von insgesamt bis zu 46 %.

Im Vergleich zu vielen anderen Memecoins, welche sich sogar noch nach Korrekturen von mehr als 80 % wieder erholen konnten, war der Abverkauf von Slothana nur sehr moderat. Dies war ein weiteres Zeichen von Stärke, welches einige Anleger motiviert hat, den Coin schnell nachzukaufen.

Dabei sind die Bullen wieder seit dem 8. Mai zurückgekommen. An diesem Tag konnte nicht nur die Range, sondern auch das ehemalige Allzeithoch von 0,01197 USD durchbrochen werden. In diesem Zusammenhang hat Slothana an nur einem Tag ein hohes Plus von 69 % verzeichnet.

Dies hat wiederum weitere Wale auf Slothana aufmerksam gemacht, welche sich auf den angesichts der niedrigen Marktkapitalisierung günstig bewerteten Memecoin gestürzt haben. Seitdem scheint Slothana nicht mehr zu bremsen zu sein und erreicht täglich neue Allzeithochs.

Allein am heutigen Tage wurden viele Transaktionen im Umfang von mehr als 10.000 USD verzeichnet, wobei einer sogar für 54.172 USD gekauft hat. Mithilfe der Wale konnte Slothana allein während der letzten drei Tage um beeindruckende 387 % zulegen.

Ebenso gab es einen merkbaren Anstieg des Handelsvolumens, welches von 0,67 Mio. USD auf 14,32 Mio. USD um beachtliche 2.037 % stieg. Zudem handelt es sich primär um bullische Orders, sodass die Rally noch etwas weitergehen kann.

Derzeit ist Slothana mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal nur 52,99 Mio. USD im Vergleich zu anderen Memecoins noch günstig bewertet. Sollte er das Niveau des Marktführers Dogecoin an seinem Allzeithoch von 89,08 Mrd. USD erreichen, könnten sich Investoren über einen Gewinn von 1.681x freuen.

Nützlicher KI-Memecoin kann größeres Potenzial bieten

Eine der wichtigsten Trends, welcher die Menschheit grundlegend revolutionieren wird, sind die künstlichen Intelligenzen. Mitunter die höchsten Gewinne lassen sich dabei im Finanzbereich und in diesem bei den neuen Kryptowährungen erzielen. Deswegen hat sich WienerAI auf genau diesen Bereich spezialisiert.

Bereits jetzt sind laut Marktbeobachtern rund 80 % des Handelsvolumens auf künstliche Intelligenzen zurückzuführen. Denn sie können effektiver Muster erkennen und schneller als Menschen handeln, wobei sie sich Big Data und maschinelles Lernen zunutze machen.

Im Unterschied zu Menschen, welche durch Emotionen wie Angst und Gier zu Verlusten verleitet werden, handeln KIs auf Grundlage von statistischen Vorteilen und agieren vollkommen rational. Ein weiterer Vorteil liegt in der Einsparung von Zeit und Mühe, da ein passives Einkommen ermöglicht wird.

Laut den Investmentrisikohinweisen sollen 90 % der Trader Verluste machen. Mithilfe von WienerAI könnte sich dieser Umstand jedoch bald ändern. Denn die Entwickler versprechen, dass die Investoren mit ihren KIs endlich die Vorteile erhalten sollen, nach denen sie schon so lange auf der Suche waren.

Dabei legt das Team großen Wert darauf, dass die künstlichen Intelligenzen trotz ihrer Komplexität vor allem für Privatanleger besonders anfängerfreundlich gestaltet sind. Somit sollen selbst Anfänger schnell und einfach zurechtkommen und von den Vorteilen der KIs profitieren.

Aufgrund seines MEV-Schutzes müssen sich Investoren auch keine Sorgen bezüglich Frontrunning- und Sandwich-Bots machen, welche ansonsten die eigenen Gewinne schmälern können. Stattdessen sollen Nutzer eine Garantie erhalten, dass ihre Orders immer vor den Bots platziert werden.

Interessierte können die $WAI-Coins derzeit im Vorverkauf für 0,000705 USD erwerben. Jedoch wird der Verkaufspreis bereits in 14 Stunden erneut erhöht, weshalb sich ein frühzeitiger Einstieg stärker lohnt. Attraktiv ist auch die Staking-Rendite von aktuell 646 % pro Jahr, welche leichter Kapital binden und den Kurs stabilisieren kann.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.