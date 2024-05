Insider-Aktivitäten unterstreichen Vertrauen

Trotz des zunehmenden Wettbewerbs auf dem Streaming-Markt und der finanziellen Herausforderungen für die Verbraucher zeigt sich bei The Walt Disney Co eine positive Entwicklung. Hierbei sorgt insbesondere das anhaltende Abonnentenwachstum für Aufmerksamkeit im Markt. Der Director des Unternehmens, welcher bislang keine direkten Anteile besaß, tat einen bemerkenswerten Schritt mit dem Erwerb von 20.000 Aktien zu einem Stückpreis von 106,03 USD, was seine Überzeugung von der weiteren positiven Entwicklung des Unterhaltungsgiganten hervorhebt. Über das letzte Jahr wurden zudem 2 Insiderkäufe und 6 Insiderverkäufe registriert, welche zusammengenommen die Binnenperspektive auf die Firmenprognose verdeutlichen.

Streaming bleibt Wachstumstreiber

Die neuesten Zahlen belegen, dass selbst mittlere Einkommensgruppen trotz der angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation nicht auf [...]

