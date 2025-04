© Foto: Hans-Joachim Schneider - CHROMORANGE

Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelskrieg schürt weltweit Wachstumsängste. Ein Indikator dafür: Der Eisenerzpreis ist wieder unter die 100-Dollar-Marke gefallen.Der Preis für Eisenerz in Singapur ist am Dienstagmorgen laut Bloomberg zeitweise um 0,8 Prozent auf 98,60 US-Dollar pro Tonne gefallen. Auch an den chinesischen Börsen in Dalian und Shanghai gaben die Preise leicht nach. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort: Seit vergangenem Mittwoch hat Eisenerz innerhalb von fünf Handelstagen vier Verlusttage verzeichnet. Am Montag war es zunächst zu einem Anstieg bei Eisenerz um mehr als 2 Prozent gekommen, ausgelöst durch Spekulationen über mögliche Konjunkturmaßnahmen aus …