Krypto News: Trader verwandelt mit Memecoin 600 $ in 147.000 $

Erneut hat ein Memecoin-Trader innerhalb nur eines Tages eine beeindruckende Rendite von 34.352 % erzielt. Wie er es geschafft hat und ob Memetoken eine bessere Chance auf einen Millionengewinn bieten als Lotto, erfahren Sie nun im folgenden Beitrag.

Memecoin-Trader erzielt an einem Tag 34.352 %

Am 9. Mai hat ein Trader mit seiner Solana-Wallet 2,89 SOL oder umgerechnet rund 600 USD in 2.457.929.557 Minette-Token umgetauscht. Erworben hat er die Coins während des Blocks, bei dem der Entwickler die Liquidität hinzugefügt hat. Nur einen Tag später hat dieser alle seine Minette-Coins für 995,66 SOL oder umgerechnet 147.019 USD verkauft.

Dies verdeutlicht, wie schnell Investoren mit Memecoins enorme Renditen erwirtschaften können. Im Falle dieses Traders war es ein beeindruckender Gewinn von 34.352 % innerhalb nur eines Tages. Allerdings handelt es sich bei diesem Coin um keine Ausnahme, stattdessen gibt es täglich neue Memecoins, die sogar noch größere Kursanstiege verzeichnen können.

Betrachten wir nur einmal die Charts der Kryptodaten-Website DEXTools, so ist der Coin PROFIT heute um beeindruckende 73.205 % gestiegen. Auf Platz 2 befindet sich PCat mit einem Plus von 70.139 % und GAP mit etwas weniger, aber dennoch attraktiven 5.742 %.

Dogwifhat-Chart | Quelle: DEXTools

Analysieren wir hingegen die langfristige Entwicklung von erfolgreichen Memecoins, so ist noch mehr möglich. Nehmen wir beispielsweise einmal den Top-4-Memetoken Dogwifhat. Dieser wurde zuerst am 20. November des Jahres 2023 für einen Preis von 0,000001361 USD gelistet. Im Zusammenhang mit dem Hype um die Blockchain Solana konnte Dogwifhat bis zu seinem Allzeithoch von 4,92691 USD um sensationelle 362.006.513 % steigen.

Hätten Sie wie der Trader von Minette zu Beginn 445 USD in Dogwifhat investiert und am Höhepunkt verkauft, so könnten Sie sich über einen Gewinn in Höhe von 1,61 Mrd. USD erfreuen. Um mit Dogwifhat Millionär zu werden, hätten in diesem Beispiel sogar nur 0,28 USD ausgereicht.

Memecoins sind moderne Glücksspiele mit Humor

Somit kann ein Memecoin auch mit Rubbellosen, Lotto oder sogar dem strategischen Glücksspiel Poker verglichen werden. Einige Investoren schwören jedoch auf Memetoken, da sie sich ihrem Schicksal nicht wie bei anderen Glücksspielen ausgeliefert fühlen und eine höhere Chance erhoffen. Zudem sind nicht nur Millionen-, sondern Milliardengewinne möglich.

Eine höhere Gewinnchance von Memecoins scheint realistisch. Denn schaut man sich einmal die Anzahl der Lottogewinner pro Jahr an, so ist diese im Vergleich zu Memecoins und Kryptowährungen besonders niedrig.

In Europa soll es bei der EuroMillions-Lotterie seit 2016 durchschnittlich 18,3 Jackpot-Gewinner pro Jahr geben. Schaut man einmal in die USA, so sind es bei dem beliebten Powerball durchschnittlich 9 Jackpot-Gewinner pro Jahr und bei Mega Millions 6,8.

Ganz anders fallen die Zahlen im Bereich der Kryptowährungen aus. Denn laut Coincodex soll es 88.200 Krypto-Millionäre geben. Da Bitcoin im Jahr 2009 eingeführt wurde, entspricht dies umgerechnet 5.880 Millionären pro Jahr, auch wenn sicherlich zum Ende hin mehr zu Millionären geworden sind.

Von diesen Krypto-Millionären sollen 40.500 mit Bitcoin reich geworden sein. Der renditestärkste Kryptosektor sind jedoch laut den Untersuchungen von CoinGecko und dem Memecoin-Index von MarketVector, die Memecoins, die im ersten Quartal 2024 einen durchschnittlichen Gewinn von 1.313 % erzielt und somit bei Weitem die anderen Kryptosektoren übertroffen haben.

Da im Sekundentakt neue Memetoken erscheinen und es eine steigende Anzahl von Blockchains gibt, ist es schwierig, eine genaue Anzahl der Krypto-Millionäre zu erhalten. Allerdings deuten die teilweise täglich und wöchentlich erscheinenden Berichte von neuen Memecoin-Millionären auf eine große Dunkelziffer hin. Schließlich werden nicht alle Fälle mit der Öffentlichkeit geteilt.

Auch wenn die Memecoins eine Chance für eine lebensverändernde Rendite bieten und eine fesselnde Unterhaltung sein können, so sollten Investoren auch bei den Spaßcoins Vorsicht walten lassen. Denn einige Betrüger missbrauchen die mangelnde Due Diligence der Memecoin-Trader, um sie in Fallen zu locken, wie Tokensperre und 100 % Auszahlungsgebühr.

Neuartiger Memecoin bietet Chance auf Millionengewinne

Die Auswahl eines Memecoins kann gar nicht so einfach sein, da täglich neue Coins entstehen. Allerdings wird nur einen Bruchteil von ihnen mit wirklichen Absichten verfolgt. Einige probieren lediglich aus, einen eigenen Coin zu erstellen, da es heute für jeden so einfach wie noch nie geworden ist.

Somit gibt es neben den betrügerischen Angeboten ebenso viele Memecoins, die einfach nur von Amateuren gegründet wurden. Auch sie haben eine geringere Überlebenswahrscheinlichkeit und nur ein moderates und kurzes Explosionspotenzial.

Eine wesentlich attraktivere Alternative bietet hingegen der neuartige KI-Memecoin von WienerAI. Denn es handelt sich um mehr als nur einen inhaltslosen und nutzlosen Spaßcoin, welcher schnell und extrem steigen kann, aber in kurzer Zeit wieder schnell an Bedeutung und Wert verliert.

Stattdessen verspricht das Team den Investoren die Vorteile, welche sie schon lange suchen. Somit wollen sie sich an das noch immer skandalöse Paradigma begeben, dass angeblich 90 % aller Trader Verluste machen. Denn nun sollen auch sie endlich von den fortschrittlichen künstlichen Intelligenzen von WienerAI profitieren.

Mithilfe von großen Datenmengen und maschinellem Lernen können künstliche Intelligenzen besonders effizient die Märkte nach statistischen Vorteilen und profitablen Strategie überprüfen. Dabei können sie schneller größere Datenmengen verarbeiten, als es für Menschen möglich ist. Ebenso machen sie keine Verluste durch Emotionen, sondern handeln rein rational.

Zu den Vorteilen von WienerAI gehört auch ein MEV-Schutz, welcher verhindert, dass die Investoren Opfer von Sandwich- und Frontrunning-Bots werden. In dieser Hinsicht müssen sich Anleger keine Sorgen mehr über Marktmanipulationen machen, da der KI-Handelsroboter von WienerAI dafür sorgt, dass die eigenen Orders vor den Bots ausgeführt werden.

Neben dem herkömmlichen Kurssteigerungspotenzial bietet WienerAI auch ein passives Einkommen durch eine attraktive Staking-Rendite von 642 % pro Jahr. Diese kann im Unterschied zu vielen anderen Memecoins Anreize für Investoren schaffen, womit sich das Angebot verknappt und der Kurs stabilisiert oder sogar angetrieben werden kann.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.