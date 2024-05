Der Vorsitzende und CEO eines marktführenden Cloud-Softwareunternehmens hat eine erhebliche Anzahl seiner Firmenanteile veräußert. Im Rahmen eines vorgeplanten Handelsplans wurden am 9. Mai 2024 Aktien im Wert von über 4 Millionen Dollar in mehreren Transaktionen zu unterschiedlichen Preisen abgestoßen. Die Anteile des CEO an dem Unternehmen belaufen sich nach diesen Verkäufen auf 12,6 Millionen direkt gehaltene Aktien. Zusätzlich werden über eine LLC weitere 10 Millionen Anteile gehalten.

Marktposition trotz Verkäufen stabil

Trotz der aktuellen Veräußerungen durch den Vorstandsvorsitzenden zeigt der Anbieter einer Kundemanagement-Software stabile Marktwerte. Eine Marktkapitalisierung von fast 267 Milliarden Dollar und ein hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis unterstreichen die Erwartung künftigen Wachstums. Die Einnahmen des Unternehmens stiegen im letzten Jahr um über [...]

Hier weiterlesen