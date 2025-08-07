ROUNDUP 2/Trotz Rekordgewinn: Allianz wagt keine höhere Prognose - Dax-Spitze

MÜNCHEN - Der Versicherer Allianz traut sich trotz eines Rekords im ersten Halbjahr noch kein höheres Gewinnziel für 2025 zu. Der operative Gewinn solle weiterhin 15 bis 17 Milliarden Euro erreichen, erklärten Vorstandschef Oliver Bäte und Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre am Donnerstag in München. Die politischen und wirtschaftlichen Turbulenzen in der Welt sowie mögliche Naturkatastrophen stimmen das Management vorsichtig.

ROUNDUP 2: Siemens setzt Wachstum fort - Prognose bestätigt - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Der Technologiekonzern Siemens zeigt sich trotz Zoll-Unsicherheiten robust und ist im dritten Geschäftsquartal (per Ende Juni) weiter gewachsen. Dafür verantwortlich waren gute Geschäfte in der Zugsparte Mobility, in der intelligenten Infrastruktur sowie bei der Medizintechniktochter Siemens Healthineers . Auch die Auftragseingänge kletterten deutlich, dank mehrerer Großaufträge bei Mobility. Die Erholung im Automatisierungsgeschäft verläuft jedoch weniger dynamisch als erhofft. Die Prognose wurde bestätigt.

ROUNDUP 2: Rheinmetall verfehlt Erwartung - Auftragsstau nach Regierungswechsel

DÜSSELDORF - Ein schleppender Auftragseingang hat Rheinmetall auf seinem rasanten Wachstumskurs mitten im Rüstungsboom etwas gebremst. Mit den Geschäftszahlen zum zweiten Quartal hat Deutschlands größter Rüstungskonzern außerdem die Erwartungen der Analysten verfehlt. Rheinmetall setzt auf eine bessere Entwicklung im zweiten Halbjahr und stellt auch weiterhin eine Erhöhung der Jahresprognose in Aussicht. Die Aktie brach als Schlusslicht im stark erholten Dax nach ihrem Rekordlauf dennoch zwischenzeitlich um mehr als sieben Prozent ein.

ROUNDUP: Telekom macht mehr Gewinn - Schwächen außerhalb USA belasten Aktie

BONN - Die Deutsche Telekom hat im zweiten Quartal weiter von den brummenden Geschäften ihrer US-Tochter gezehrt. Die Bonner erhöhten ihren Gewinnausblick für das Jahr erneut etwas. Allerdings schmälerte der schwache Dollar infolge der US-Zollpolitik das Wachstum des in Euro ausgewiesenen Umsatzes deutlich. In Deutschland lief es mit den abgerechneten Erlösen im Mobilfunk weiter besser, im Geschäft mit Breitband-Internetzugängen ist der Wettbewerb aber nach wie vor hart. Den Anlegern schmeckte das gar nicht, die Telekom-Aktie fiel deutlich.

ROUNDUP: Henkel erwartet höhere Marge trotz Konsumflaute - Aktie im Plus

DÜSSELDORF - Der Konsumgüterkonzern Henkel senkt wie sein Hamburger Konkurrent Beiersdorf wegen der derzeitigen Konsumflaute seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Nichtsdestotrotz erwarten die Düsseldorfer eine höhere Profitabilität als bislang. So stützen die Verkäufe margenstärkerer Produkte wie in der Haarpflege, Preiserhöhungen sowie das laufende Effizienzprogramm die Ergebnisse.

ROUNDUP 2/Schwacher Dollar: Merck verfehlt Erwartungen - Neue Prognose

DARMSTADT - Die Dollar-Schwäche hat dem Merck-Konzern ein unerwartet schwaches zweites Quartal eingebrockt. Zwar konnten die Darmstädter organisch wachsen, nach der Umrechnung in Euro ergaben sich indes Umsatz- und operative Ergebniseinbußen für den Dax-Konzern. Überraschend Schwierigkeiten machte zudem die Elektroniksparte. Konzernchefin Belen Garijo präzisierte nochmals ihre Ziele. Zwar traut sie Merck 2025 inzwischen noch weniger Umsatz zu, zeigt sich aber für das Ergebnis im Tagesgeschäft wieder etwas optimistischer. Die Aktie sank dennoch.

ROUNDUP: Motorenbauer Deutz kann stark zulegen - Aktie auf Sechsjahreshoch

KÖLN - Der Motorenbauer Deutz hat im zweiten Quartal spürbar mehr erwirtschaftet. Konzernchef Sebastian Schulte sieht den SDax -Konzern dank der anziehenden Bestellungen, strategischer Zukäufe, neuer Motoren und einer steigenden Nachfrage rund um die Aufrüstung in Deutschland und Europa auch weiter auf gutem Weg. Das eingeleitete Sparprogramm zeige bereits Wirkung, hieß es am Donnerstag von den Kölnern. Die Anleger ließen die in diesem Jahr bereits stark gelaufene Aktie weiter kräftig steigen.

ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec legt zu - Währungsrisiken belasten - Aktie gibt nach

JENA - Der Medizintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024/25 vor allem von seiner Übernahme von Dutch Ophthalmic Research profitiert. Allerdings bekam der Konzern im dritten Quartal Gegenwind von ungünstigen Währungseffekten, Probleme bereiteten auch die US-Handelszölle. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen am Donnerstag zwar. Eine weitere Abwertung vor allem des US-Dollar und asiatischer Währungen wären aber ein zusätzliches Risiko, da dies nicht in der Prognose berücksichtigt sei, hieß es.

ROUNDUP: LEG Immobilien wird nach Gewinnplus zuversichtlicher für Gesamtjahr

DÜSSELDORF - Der Immobilienkonzern LEG hat im zweiten Quartal von einer weiterhin starken Nachfrage nach Wohnraum in den Ballungsgebieten und der Übernahme der ehemaligen Adler Group-Tochter BCP profitiert. Die neu integrierten Bestände der BCP hätten früher zum Unternehmenserfolg beigetragen als erwartet, sagte Unternehmenschef Lars von Lackum im Zuge der Vorlage der Quartalszahlen am Donnerstag. Zudem schlage sich die Erholung der Immobilienmärkte auch bei LEG nieder, und zwar mit einer Aufwertung des Wohnungsbestands um 1,2 Prozent. Für das Gesamtjahr wird der Vorstandschef zuversichtlicher und erwartet nun das obere Ende der Gewinnspanne.

ROUNDUP: Sanierung zieht SGL Carbon tief in die Verlustzone - Kursrutsch

WIESBADEN - Der Kohlefaser-Spezialist SGL Carbon ist wegen schwieriger Geschäfte und des teuren Umbaus einer Sparte tief in die roten Zahlen geraten. Außerdem trüben die Zollpolitik der USA, die Lage der Autoindustrie und der Absatz von Elektroautos die Aussichten. An der Börse kamen die Neuigkeiten entsprechend schlecht an: Die SGL-Aktie verlor am Donnerstagvormittag fast zehn Prozent auf 3,25 Euro und war mit Abstand größter Verlierer im Kleinwerte-Index SDax.

ROUNDUP: 1&1-Netzausbaukosten belasten United Internet - Ionos optimistischer

MONTABAUR - Bei United Internet haben im ersten Halbjahr erneut die Kosten für den Netzausbau bei der Tochter 1&1 auf die Bilanz gedrückt. Zudem belasteten gestiegene Abschreibungen, insbesondere auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1 Versatel sowie des 1&1 Mobilfunknetzes, wie Unternehmenschef Ralph Dommermuth am Donnerstag in einem Brief an die Aktionäre schrieb. Allerdings lief es bei der Internetdienstleister-Tochter Ionos auch dank der kleineren Sparte AdTech deutlich besser als ein Jahr zuvor. An der Börse kamen die Quartalsbilanzen von United Internet und deren Tochter Ionos unterschiedlich an.

ROUNDUP: Freenet verschreckt Investoren mit gesenkter Kundenumsatz-Prognose

BÜDELSDORF - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat nach leichten Zuwächsen im ersten Halbjahr die Prognosen für den operativen Gewinn sowie den Kapitalmittelzufluss für 2025 bestätigt. Etwas zurückrudern musste das Unternehmen beim Ziel für den durchschnittlichen Umsatz pro Kunden. Zudem enttäuschte das Ergebnis im ersten Halbjahr nach Einschätzung von Experten wie dem Berenberg-Analysten Shekhan Ali leicht. Die Bestätigung des Gewinnziels sei zudem keine Überraschung. Die im MDax notierte Aktie brach ein.

ROUNDUP: Eli Lilly enttäuscht mit Studie zu Abnehmpille - Ausblick angehoben

INDIANAPOLIS - Eine mit Spannung erwartete Studie zu einer Abnehmpille von Eli Lilly hat die hohen Erwartungen enttäuscht. In der Phase-III-Studie zu Orforglipron wurden die primären und sekundären Endpunkte zwar erreicht, wie der Pharmakonzern am Donnerstag mitteilte. Allerdings lag die durchschnittliche Gewichtsabnahme von gut elf Prozent in der höchsten Dosierung etwas unter der Spritze Wegovy des Konkurrenten Novo Nordisk . Die Aktien von Eli Lilly fielen im vorbörslichen US-Handel um gut sieben Prozent, die zuletzt wegen Konkurrenzsorgen gebeutelten Papiere von Novo Nordisk stiegen hingegen um zwölf Prozent. Ein optimistischerer Umsatzausblick von Lilly für das Gesamtjahr half kaum.

Trump fordert Rücktritt des Intel-Chefs



WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump fordert den sofortigen Rücktritt von Intel -Chef Lip-Bu Tan, nachdem ein amerikanischer Senator dem Chip-Manager zu große Nähe zu China vorgeworfen hat. Intel hatte den 65-Jährigen erst im März nach monatelanger Suche in den Chefposten gehoben. Der Branchenveteran setzte beim kriselnden Intel-Konzern den Rotstift an und gab auch die Milliarden-Pläne zum Bau einer Fabrik in Magdeburg auf.

Weniger Zolllasten und Spieleboom: Sony wird optimistischer

TOKIO - Der Elektronik- und Unterhaltungsriese Sony rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit weniger Belastungen durch die US-Zölle als zunächst befürchtet. Daher hoben die Japaner am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung der Resultate des ersten Geschäftsquartals ihren Gewinnausblick an. Zudem brummten die Geschäfte zuletzt vor allem in der Spiele-Sparte rund um die Playstation und im Musiksegment. Die Gewinnwartungen von Analysten wurden insgesamt übertroffen. Der Aktienkurs legte um fast vier Prozent zu.

Toyota kappt Gewinnausblick wegen Milliardenbelastung durch US-Zölle

TOYOTA - Der Autobauer Toyota hat wegen der US-Importzölle auf japanische Autos seine Gewinnaussichten kräftig zusammengestrichen. Statt 3,8 Billionen Yen operativem Ergebnis dürften es im laufenden Geschäftsjahr bis Ende März nun nur noch 3,2 Billionen Yen werden, wie der Konzern am Donnerstag am Hauptsitz im japanischen Toyota mitteilte. Umgerechnet sind das statt gut 22 Milliarden Euro jetzt rund 18,7 Milliarden Euro Gewinn aus dem Tagesgeschäft. Die Kosten für die US-Zölle schätzt Toyota dabei insgesamt auf rund 1,4 Billionen Yen oder gut 8 Milliarden Euro. Die Aktie fiel um gut eineinhalb Prozent.



Weitere Meldungen



-Apple erhöht US-Investitionen um 100 Milliarden Dollar -Zurich verdient im ersten Halbjahr trotz Kalifornien-Bränden mehr -United-Internet-Tochter Ionos erhöht erneut Ergebnisziel für 2025 -Halbleiterzulieferer Suss ringt mit weiter sinkendem Auftragseingang -Deutsche Beteiligungs AG mit Gewinnrückgang

-Carl Zeiss Meditec legt trotz US-Zöllen zu - Prognose bestätigt -Gea rechnet 2026 mit deutlicher Umsatzbeschleunigung

-Uniper bremst Umbau zu grüner Stromerzeugung

-Adidas verlässt Tarifbindung - Kritik der Gewerkschaft -FC Bayern-Finanzvorstand Diederich wechselt zur Deutschen Bank -Lies kritisiert Söder für Verbrenner-Forderung: 'Schadet der Automobilindustrie' -Karlsruhe schränkt Trojaner-Einsatz bei Strafverfolgung ein -Mieterbund warnt vor stark steigenden Kosten für Fernwärme -Verbraucherschützer mahnt Preisdämpfung bei Lebensmitteln an -Weniger Rind: Fleischproduktion leicht zurückgegangen°

