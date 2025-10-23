EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Internet AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die United Internet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025
Ort: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025
Ort: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html
23.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Internet AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.united-internet.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2217140 23.10.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group