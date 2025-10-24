© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Der Rheinmetall-Vorsitzende Armin Papperger ist skeptisch, was die Zukunft des Krieges mit Drohnen angeht. Das äußerte er in einem aktuellen Interview gegenüber dem Handelsblatt. Auf die Frage, ob der Wert der Aktie nicht nach dem Ukrainekrieg massiv fallen werde, antwortete der Rheinmetall-Chef, dass die Skepsis gegenüber Rußland auch noch in den nächsten 15 bis 20 Jahren bestehen werde. Sind wir damit also in eine neue Ära des Kalten Krieges eingetreten? Festmachen lässt sich auf jeden Fall, dass die sich an der Ost-West-Grenze die Konfliktherde konzentrieren. Irak und Syrien in der Vergangenheit, dann Israel und die Ukaine. Es dürfte niemanden überraschen, dass der Rheinmetall-Chef das …