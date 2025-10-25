München (ots) -Das Spitzenspiel der DEL zwischen den Adlern Mannheim und den Kölner Haien hat einen besonderen Protagonisten: Justin Schütz, der erst vor der Saison die Seiten wechselte, glänzt beim 5:2 per Doppelpack und feiert ein besonderes Jubiläum - sein Führungstreffer zum 1:0 war gleichzeitig sein 100. DEL-Tor. "Ich war natürlich mehr motiviert, ist ja klar. Gegen die alte Mannschaft ist immer was Cooles", freute sich der Nationalspieler, monierte aber auch das schwache 2. Drittel, in dem vor allem Torhüter Maximilian Franzreb glänzte: "Sowas wie im 2. Drittel darf uns nicht passieren" - als die Kölner zwischenzeitlich ausglichen und sogar Chancen zur Führung hatten, bevor erneut Schütz und Alexander Ehl kurz vor der Drittelpause Mannheim auf die Siegerstraße brachten.Unruhig bleibt es hingegen bei den Dresdner Eislöwen: Gegen den Tabellenzweiten aus Straubing setzte es mit dem 2:4 nicht nur die nächste Niederlage. Die Diskussionen um Goalie Julius Hudacek reißen nicht ab. Dresdens Sportlicher Leiter Matthias Roos wird deutlich: "Ich war mir nicht sicher, ob Julius mit dem Kopf wirklich in Dresden ist. Es gab Gespräche mit einem anderen Trainer aus der DEL, der ihn wohl gerne hätte. Ich hab' das dann nicht von Julius gehört, sondern von Dritten erfahren. Das hat mir natürlich nicht gefallen. Deswegen habe ich zu ihm gesagt, dass wir diese Woche ohne ihn planen, am Wochenende mit den Torhütern Olkinuora und Schwendener gehen werden - und er soll sich Gedanken machen, was er möchte."Aufatmen dürfen dagegen die Löwen aus Frankfurt nach einem glanzvollen 7:3 gegen Bremerhaven. Maksim Matushkin glänzt mit Doppelpack und drei Assists - und freut sich nach dem Spiel über einen "großartigen Freitagabend": "Wir hatten viel Druck im Powerplay. Heute hatten wir glaube ich 5. Eine große Erleichterung und wichtige 3 Punkte für uns."Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 13. Spieltag der PENNY DEL, unter anderem mit dem Spitzenspiel zwischen den Adlern Mannheim und den Kölner Haien. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit dem 14. Spieltag am morgigen Samstag: Ab 19.30 Uhr empfangen die Eisbären Berlin die Augsburger Panther.Adler Mannheim - Kölner Haie 5:2Klarer Sieg des Tabellenführers gegen die Kölner Haie! Durch die "Doppelpacker" Justin Schütz und Kris Bennett setzen sich die Adler durch. Im 2. Durchgang musste Maximilian Franzreb sein Team gegen giftige Kölner jedoch mehrmals im Spiel halten. Mir dem zweiten Empty-Netter des Abends machte Bennett den Erfolg schließlich klar. Es ist der 6. Sieg aus den vergangenen 7 Spielen für Mannheim. Einzig das 0:3 gegen Schwenningen fällt aus dem Rahmen. Die Kölner, die nach vier Siegen in Serie und einem 7:4 gegen den Tabellenzweiten aus Straubing angereist waren, müssen einen Dämpfer einstecken. Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=NHBsVkNiNS9oelR3S0VXK3N3cWlaMEdYOGxGcWNaSlhFeW9rdW4xK3J6bz0=Justin Schütz, Mannheimer Doppeltorschütze gegen seinen Ex-Klub: "Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Das waren zwei Topmannschaften, die gegeneinander gespielt haben. Im 2. Drittel hätte das Spiel auch anders laufen können. Das war echt kein gutes Drittel von uns. Da hat uns Franjo [Maximilian Franzreb, Anm.d.Red.] brutal im Spiel gehalten. Dann haben wir am Ende, wie sagt man, zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Am Ende haben wir es natürlich gut gemacht, im letzten Drittel. Aber sowas wie im 2. Drittel darf uns nicht passieren."... über den Doppelpack gegen den Ex-Klub: "Ich war natürlich mehr motiviert, ist ja klar. Gegen die alte Mannschaft ist immer was Cooles. Aber am Ende sind die Dinger reingefallen, ich stand zweimal richtig. Beim ersten Tor war es ein super Pass von Marc [Michaelis, Anm.d.Red.). Da war es relativ leicht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a0VWeTFycCtWVVp4d0J5SkZNWlhzRUY5clpubmVhREtFNmN3dFdzTThPWT0=Louis-Marc Aubry, Spieler Köln: "Mannheim hat eine gute Mannschaft - schnell, offensiv. Heute haben sie es besser als wir gemacht. Vielleicht waren wir ein bisschen zu passiv. Im 1. Drittel gucken und schauen wir und sie machen viele gute Plays. Sie waren heute besser." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WGczbTdtUGlsWHI5Q2U0V2pieWkyUlZoNytGTXFNS01OdnFEZXlxb0h3OD0=Dresdner Eislöwen - Straubing Tigers 2:4Der Tabellenzweite bringt den Sieg über die Zeit! Trotz einer zwischenzeitlichen 3:0-Führung gestalteten die Eislöwen das Spiel im 3. Drittel nochmal spannend. Filip Varejcka erlöste die Straubinger schließlich zwei Minuten vor Schluss. Straubing feiert den 5. Sieg aus den vergangenen 6 Spielen und bleibt in der Tabelle an Mannheim dran. Für Dresden bleibt es bei nur einem Sieg in dieser Saison. Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TThqTTVtYUxrWWlkeWJCZUducE9DYkl0UWhOSE5TdkZpMXQ0YmpLUUxFZz0=Juho "Jussi" Olkinuora, Dresdner Torhüter, über sein erstes Spiel für die Eislöwen: "Es hat Spaß gemacht. Klasse Fans, klasse Atmosphäre. Wir haben gut gekämpft. Es war ein enges Spiel. Das ist eine gute Gruppe, eine Gruppe mit Charakter, gute Spieler. Wir glauben an uns. Das ist ein gutes Zeichen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=V0dYSFJkSmFIOWNmUFNHbHdTdkhwTTRBckpNZjJtdVZvaVBmbE5BRTBTdz0=Henrik Haukeland, Torhüter Straubing: "Wir haben ein gutes Team. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir spielen jedes Spiel richtig gut, sind sehr solide. Wir versuchen, konstant zu bleiben und so gut zu spielen, wie wir können. Unser 3. Drittel war heute ein bisschen uncharakteristisch, wir sind ein bisschen schlampig geworden. Dresden ist ein gutes Team, sie haben gute Spieler. So ist es am Ende nochmal unnötig spannend geworden. Aber insgesamt haben wir heute ein solides Spiel gemacht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Mk5xZW9PQWRBYnZMQzJiQ0xjemRuWTl1TitoM0tEWFNOVUt1bkVJZDV0ND0=Matthias Roos, Sportlicher Leiter Dresden, vor dem Spiel über die Suche nach einem Mittelstürmer: "Die Sache mit dem Mittelstürmer gestaltet sich schwer. Die, die wir haben wollen, haben im Moment wenig Interesse, zu uns zu kommen. Und die, die kommen würden, sind uns nicht gut genug. Jetzt haben wir auf der Torhüterposition nachgelegt und den Konkurrenzkampf erhöht."... über die "Freistellung" von Julius Hudacek: "Freigestellt ist nicht das Wort, das wir benutzt haben. Im Grunde genommen war es so: Ich war mir nicht sicher, ob Julius mit dem Kopf wirklich in Dresden ist. Es gab Gespräche mit einem anderen Trainer aus der DEL, der ihn wohl gerne hätte. Ich hab das dann nicht von Julius gehört, sondern von Dritten erfahren. Das hat mir natürlich nicht gefallen. Deswegen habe ich zu ihm gesagt, dass wir diese Woche ohne ihn planen, am Wochenende mit den Torhütern Olkinuora und Janick Schwendener gehen werden und er soll sich Gedanken machen, was er möchte. Dazu haben wir uns noch zweimal unter der Woche ausgetauscht. Das ist der aktuelle Stand. Das hat mir nicht gefallen und dann wollte ich von Julius wissen, ob er mit dem Kopf hier in Dresden ist oder etwas anderes machen möchte."... ob die Niederlagen nicht eher ein Verteidigerproblem sind: "Im Endeffekt habe ich nicht gesagt, dass wir ein Torhüterproblem haben. Im Moment stehen wir bei einem Sieg und 11 Niederlagen. Da schauen wir auf jeder Position, wo wir uns verbessern können. Die 2:5-Niederlage gegen Köln: Natürlich war das ärgerlich, dass der erste Schuss nach 43 Sekunden gleich drin war. Das war ein Schuss von oben nach einem verlorenen Bully. Aber ich habe nicht gesagt, dass Julius an der Niederlage schuld gewesen wäre."Christoph Ullmann, MagentaSport Experte, auf die Frage, welcher Trainer Hudacek kontaktiert haben könnte: "Wer mir da zuerst aufpoppt, sind die Kölner Haie. Die haben unter der Woche selbst einen Torhüter [Janne Juvonen, Anm.d.Red.] verpflichtet. Hudacek hat die Haie letzte Saison ins Finale geführt. Er ist ein absoluter Publikumsliebling. Man hat dort gemeinsam Erfolge gefeiert. Vielleicht war es wirklich so, dass Hudacek auch mit den Kölnern gesprochen hat." Link zum Interview und den Aussagen: clipro.tv/player?publishJobID=RUllR1BPSlQrTDJ4OXBLUmJiMXc5ajZ5Zm1wWmJGRXBtUThEUlVqR3BKYz0=Löwen Frankfurt - Pinguins Bremerhaven 7:3Die Pinguins gehen in Frankfurt baden! Insbesondere im 2. Drittel, das die Frankfurter 4:1 gewannen, gestaltete sich das Spiel deutlich. Maksim Matushkin glänzte per Doppelpack und mit drei Assists. Für Bremerhaven ist es die 4. Niederlage im 5. Spiel. Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=TGV5aEptcTVjcFdlckFzbWdOR3ltbHQxaEV2d3h1MFA0OGxQT0c3KzdoZz0=Maksim Matushkin, Frankfurts bester Spieler mit 5 Scorer-Punkten: "Das war ein großartiger Freitagabend! Das war großartig, wir hatten viel Druck im Powerplay. Heute hatten wir glaube ich 5. Eine große Erleichterung und wichtige 3 Punkte für uns." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RmN6UUxkS0xoU1FsRWFvbVRsWlkwTzZ6dGFKRkk1Sm9VUGx1ZldJbHVxOD0=Jakob Lilja, Frankfurter Neuzugang: "Das hat sich ganz gut angefühlt. Der Start war ein wenig rostig. In einigen Situationen fühlst du dich nicht ganz normal. Aber insgesamt hat es sich ganz gut angefühlt. Das Team hat mir gut geholfen. Wir haben sehr gut gespielt. Ich bin happy." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TllCa3BZSDY1SnlveTlFbVFMNjIzdThPbWl2Rzh0dXY2djREcG92Mis1OD0=Colt Conrad, Spieler Bremerhaven: "Wir müssen einfach aus der Box raus bleiben. Das hat uns gekillt, das ganze Spiel über in Unterzahl zu spielen. Wenn man auf das Spiel zurückschaut, wäre es nicht so eindeutig gewesen. Aber wir müssen uns daran orientieren, was sie uns geben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MVFFWFBSQkh4dXBCMmJQSWhlUGlhNGR6eFlHQXpGSmUxS05Qc1NuMDc5RT0=PENNY DEL - 14. SpieltagSamstag, 25.10.2025ab 19.30 Uhr: Eisbären Berlin - Augsburger PantherSonntag, 26.10.2025ab 13.45 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters, Pinguins Bremerhaven - Dresdner Eislöwenab 16.15 Uhr: EHC Red Bull München - Schwenninger Wild Wings, Kölner Haie - Löwen Frankfurt, Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburgab 18.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Adler MannheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6144840