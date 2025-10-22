Die Medienberichte über eine drohende Banken-Krise in den USA haben die Volatilität zuletzt ansteigen lassen. Auch die erratische Politik von US-Präsident Trump trägt nicht gerade dazu bei, dass es an den Märkten ruhiger zugeht. Einige Anleger suchen gerade in diesen Zeiten Ruhepole für das eigene Depot. Für viele Investoren kommen dafür neben Anleihen in erster Linie Dividendenaktien zum Einsatz. Wir stellen spannende Werte vor und beleuchten mit RE Royalties unter anderem ein Geschäftsmodell, das mit Alleinstellungsmerkmalen punktet.Den vollständigen Artikel lesen ...
