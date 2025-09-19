For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 22 September 2025:
Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)
GEA Group AG G1A DE0006602006 MDX1 (partitionID 55) DAX1 (partitionID 53)
Scout 24 SE G24 DE000A12DM80 MDX1 (partitionID 55) DAX1 (partitionID 54)
Sartorius AG VZO SRT3 DE0007165631 DAX1 (partitionID 53) MDX1 (partitionID 55)
Sartorius AG SRT DE0007165607 DAX1 (partitionID 53) MDX1 (partitionID 55)
DR ING H.C.F PORSCHE AG VZO P911 DE000PAG9113 DAX1 (partitionID 54) MDX1 (partitionID 55)
Fielmann Group AG FIE DE0005772206 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
EVOTEC SE EVT DE0005664809 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
1&1 AG 1U1 DE0005545503 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
SGL Carbon SE SGL DE0007235301 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted. For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.
Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)
GEA Group AG G1A DE0006602006 MDX1 (partitionID 55) DAX1 (partitionID 53)
Scout 24 SE G24 DE000A12DM80 MDX1 (partitionID 55) DAX1 (partitionID 54)
Sartorius AG VZO SRT3 DE0007165631 DAX1 (partitionID 53) MDX1 (partitionID 55)
Sartorius AG SRT DE0007165607 DAX1 (partitionID 53) MDX1 (partitionID 55)
DR ING H.C.F PORSCHE AG VZO P911 DE000PAG9113 DAX1 (partitionID 54) MDX1 (partitionID 55)
Fielmann Group AG FIE DE0005772206 SDX1 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
EVOTEC SE EVT DE0005664809 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
1&1 AG 1U1 DE0005545503 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
SGL Carbon SE SGL DE0007235301 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted. For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.
© 2025 Xetra Newsboard