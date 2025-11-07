Fielmann hat im 9M 25 eine starke Leistungsbilanz vorgelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 % auf 1,8 Mrd. EUR, unterstützt durch organische (org. +4 % yoy) und anorganische (+5 % yoy) Beiträge. Im dritten Quartal kehrte man zu einem normalisierten Basisniveau zurück, wobei der Umsatz um 3 % im Jahresvergleich anstieg, alles organisch. Das adjusted EBITDA wuchs im 9M um 18 % yoy auf 434 Mio. EUR, und die Marge erweiterte sich um 1,7 Prozentpunkte yoy auf 23,6 % dank verbesserter Produktivität der Geschäfte, optimierter Verkaufsstruktur sowie insgesamt günstigem Betriebsspielraum. Diese positive Margenentwicklung wurde sowohl in Europa als auch in den USA beobachtet. Angesichts des guten Fortschritts im 9M bestätigte das Management seine Jahresziele für FY25 von 2,5 Mrd. EUR Umsatz und einer adjusted EBITDA-Marge von ca. 24 % (Europa soll ca. 25 % erreichen), was klar erreichbar erscheint. Fielmanns internationale Expansion, optimierte Kostenstrukturen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Ausführung sollten zu einem stetigen Umsatzwachstum und einer Margenausweitung beitragen. Daher bekräftigen wir unsere BUY-Empfehlung und bestätigen unser Kursziel von 68,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fielmann-group-ag





