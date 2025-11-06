Die SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301) bewältigt ein schwieriges Marktumfeld mit striktem Kostenmanagement und tiefgreifenden Restrukturierungsmaßnahmen. Der Wiesbadener Spezialist für kohlenstoffbasierte Lösungen verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzrückgang um 16,5 Prozent auf 652,9 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA sank um 14,9 Prozent auf 108,6 Millionen Euro. Bemerkenswert ist jedoch, dass die bereinigte EBITDA-Marge mit 16,6 Prozent leicht über dem Vorjahreswert von 16,3 Prozent liegt. Diese Stabilisierung der Profitabilität trotz deutlich niedrigerer Umsätze zeigt, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.