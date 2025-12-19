Im Vorfeld der Aufnahme in den DAX40 am 22. September verzeichneten die Aktien von GEA einen Anstieg um 11 %, was durch spekulative Käufe auf die Indexaufnahme sowie durch gestärkte Fundamentaldaten nach einer Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 im Juli angetrieben wurde. Seit der Aufnahme hat die Aktie jedoch diese Gewinne wieder abgegeben, da das passive Kaufinteresse befriedigt ist und Investoren auf die unerwarteten Abgänge des CFO und COO sowie auf die allgemeine Schwäche der deutschen Industrie und eine Verlagerung in wachstumsstärkere Verteidigungs- und Energiesektoren reagierten. Dennoch erscheint der Verkaufsdruck übertrieben, angesichts der Kontinuität beim CEO, der fortschreitenden Umsetzung der geplanten Neustrukturierung in vier Geschäftsbereiche und der klaren Fortschritte hinsichtlich der Margen- und Wachstumsziele bis 2030. Dieser Fortschritt wird durch solide Margen im dritten Quartal und bestätigte Guidance unterstützt. Der aktuelle Rücksetzer nach der DAX-Aufnahme bietet einen günstigen Einstiegszeitpunkt, weshalb wir die Aktie auf KAUFEN heraufstufen, wobei wir unsere Schätzungen und das Kursziel von 68,00 EUR unverändert lassen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/gea-group-ag





© 2025 mwb research