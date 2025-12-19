

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.12.2025 / 18:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Dr. Hans-Holger und Annemone Nachname(n): Albrecht

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorsitzender des Aufsichtsrates sowie dessen Ehefrau (nahestehende Person)

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Scout24 SE

b) LEI

5493007EIKM2ENQS7U66

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A12DM80

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 85,50 EUR 82.935,00 EUR 85,50 EUR 165.870,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 85,5000 EUR 248.805,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

17.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





19.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News