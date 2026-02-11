Anzeige
Mittwoch, 11.02.2026
Drohnen, Robotik, E-Autos: Diese Hightech-Aktie könnte jetzt zünden
WKN: CBK100 | ISIN: DE000CBK1001 | Ticker-Symbol: CBK
Xetra
11.02.26 | 13:17
33,270 Euro
-5,64 % -1,990
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COMMERZBANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
33,26033,28013:32
33,27033,28013:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARCELORMITTAL
ARCELORMITTAL SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARCELORMITTAL SA54,64+3,52 %
AUTO1 GROUP SE22,100-5,88 %
COMMERZBANK AG33,270-5,64 %
GERRESHEIMER AG19,020-30,07 %
HENSOLDT AG80,00-0,93 %
REDCARE PHARMACY NV64,25-3,67 %
RENK GROUP AG58,04-1,74 %
RHEINMETALL AG1.609,00-1,23 %
SALZGITTER AG57,00+5,56 %
SAP SE175,26-1,69 %
SCHOTT PHARMA AG & CO KGAA15,820+7,62 %
SCOUT24 SE72,75-3,00 %
SIEMENS ENERGY AG159,35+5,81 %
TKMS AG & CO KGAA92,70-2,16 %
VERBIO SE25,600+9,59 %
VONOVIA SE26,350+5,02 %
ZALANDO SE21,550-3,79 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.