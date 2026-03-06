Nach kräftigen Kursausschlägen in den vergangenen Tagen zählt die Aktie von Siemens Energy am Freitag wieder zu den stärksten Werten im DAX. Der Energietechnikkonzern profitiert von einer Kurszielanhebung der Bank of America. Ein neuer Anlauf in Richtung Rekordhoch scheint zeitnah möglich.Die Bank of America hat in einer neuen Studie das Ziel für Siemens Energy von 200 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" bestätigt. Damit hat die US-Bank ein sogenanntes "Street High"-Kursziel ausgegeben, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
