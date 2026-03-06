Der DAX hat am Donnerstag erneut nachgegeben. Am Ende ging es 1,6 Prozent nach unten auf 23.815,75 Punkte. Der Start in den letzten Handelstag der Woche sieht allerdings wieder freundlicher aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitagmorgen 0,7 Prozent höher auf 23.987 Zähler. Im Wochenvergleich bedeutet dies aber dennoch ein klares Minus von rund fünf Prozent.Auf Konjunkturseite steht heute am Vormittag in Deutschland der Auftragseingang Industrie für Januar auf der Agenda. Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
