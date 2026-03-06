Nach dem deutlichen Rückschlag am Donnerstag startet der DAX zum Wochenschluss einen neuen Erholungsversuch starten. Am Donnerstag hatte der DAX 1,61 Prozent verloren. Die Belastungen durch den Iran-Konflikthatten den zaghaften Erholungsversuch des Vortages schnell beendet.Sein bisheriges Allzeithoch erreichte der DAX am 13. Januar bei 25.507,79 Punkten. Davon ist der Index aktuell wieder deutlich entfernt. Etwas Entlastung kommt zum Wochenschluss von den Ölmärkten, nachdem die Preise leicht nachgegeben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
