Frankfurt (ots) -Für SAP-Kunden, die stärkere digitale Souveränität in Deutschland und Europa anstreben, setzt Axians, die ICT-Marke von VINCI Energies, einen eigenen Schwerpunkt: Der langjährige SAP-Gold-Partner veröffentlicht einen umfassenden Katalog mit 24 spezialisierten und praxiserprobten SAP-Add-on-Lösungen, die Unternehmen und Behörden befähigen, hoheitliche Aufgaben und kritische Geschäftsprozesse souverän zu digitalisieren. Durch verschiedene SAP-Projekte im Bereich der kritischen Infrastruktur - von Energiewirtschaft bis zur Aerospace- und Verteidigungsindustrie - baut Axians seine Marktposition in Deutschland, Österreich und der CEE-Region gezielt aus.Axians begleitet Unternehmen bei der Modernisierung ihrer SAP-Landschaften - von der Beratung über komplexe Implementierungen bis hin zur Cloud-Migration. Mit Branchenexpertise, lokaler Präsenz in zahlreichen europäischen Ländern und fundiertem Know-how in SAP-Lösungen unterstützt das Unternehmen den nahtlosen Übergang von Legacy-Systemen in moderne ERP-Umgebungen.Das Axians SAP Add-on-Portfolio mit 24 eigenen Anwendungen ergänzt die SAP-basierten Lösungen für spezifische und kritische Anwendungsbereiche - von der automatisierten Sanktionskontrolle über das Management radioaktiver Abfälle bis hin zu datenbasierten Prozess- und Compliance-Lösungen für die Verteidigungsindustrie. Die Lösungen, die Axians in fünf verschiedenen Ländern entwickelt hat, decken unterschiedliche Geschäftsprozesse ab: von Planning & Scheduling über Warehouse, Logistics & Supply Chain, Compliance & Risk Management, Finance & Accounting Automation, Data & Document Management bis hin zu HR & Workforce Management."Digitale Souveränität umfasst mehr als die Antwort auf die Frage nach dem physischen Speicherort der Daten", betont Jens Beier, Managing Director CEE ICT bei Axians. "Es geht darum, Kunden zu befähigen, kritische Prozesse bewusst, vollständig sicher und gesetzeskonform zu steuern - unabhängig davon, ob sie in eigenen Rechenzentren oder in einer Cloud-Umgebung betrieben werden. Unsere SAP-Add-ons sowie die Kombination aus technischer Exzellenz und Verständnis für regulatorische Anforderungen machen uns zum Partner für Unternehmen und Behörden, für die Souveränität, Sicherheit und Compliance nicht verhandelbar sind."Große Bandbreite der SAP Add-onsBesonders gefragt ist aktuell die Axians Lösung Sanction List Control, die bereits mehr als 20 Unternehmen seit 2024 eingeführt haben. Die Lösung überprüft Geschäftspartner und Transaktionen automatisiert und vergleicht diese mit öffentlichen Sanktionslisten. Dadurch wird die Compliance mit nationalen und internationalen Sanktionsvorschriften und EU-Regulierungen gewährleistet. Die nahtlose Integration in SAP R/3 und SAP S/4HANA ermöglicht Echtzeit-Validierungen oder Bulk-Prüfungen - ohne weitere externe Dienste."Manuelle Sanktionslisten-Prüfungen sind zeitaufwendig, fehleranfällig und bieten oft keine ausreichende Audit-Sicherheit", erklärt Jens Beier. "Unser Scanner reduziert das Risiko von Strafen und rechtlicher Konsequenzen für den Handel mit sanktionierten Unternehmen erheblich. Gleichzeitig wird durch automatisierte Protokollierung eine lückenlose Dokumentation gewährleistet."Ein weiteres Compliance-Tool ist A-Tax: Die VAT-ID-Validierungslösung für Geschäftspartner und Transaktionsdokumente stellt die Einhaltung der EU-, österreichischen und deutschen Steuervorschriften bei innergemeinschaftlichen Lieferungen sicher. Das Add-on reduziert das Risiko von fehlerhaften Steuerbuchungen und entlastet Mitarbeiter durch nahtlose Integration in den Kundenworkflow.Kundenprojekte unterstreichen Axians-Kompetenz für Energie- und VerteidigungssektorIm Energiesektor realisierte Axians eine der umfangreichsten SAP S/4HANA Private Cloud-Implementierungen in Europa bei einem Energieerzeuger in der Slowakei. Das Unternehmen migrierte ohne Unterbrechung des laufenden Betriebs von einem On-Premise-System auf SAP Cloud ERP Private. Zwei spezialisierte Axians-Add-ons ermöglichen dabei höchste Sicherheitsstandards: Radioactive Waste Management für die lückenlose Dokumentation radioaktiver Abfälle nach strengen Vorschriften sowie Work Clearance Management Mobile für sichere Wartungsarbeiten auch ohne Netzverbindung. Das Ergebnis sind schnellere Kernprozesse, geringere Systemverwaltungskosten und eine Infrastruktur, die für neue KI-gestützte Innovationen bereit ist.Auch im Verteidigungssektor hat sich Axians als Partner für prozessorientierte SAP-Beratung und -Implementierung in kritischen Infrastrukturen etabliert. Die Expertise reicht von komplexen ERP-Transformationen über CRM- und HR-Projekte bis hin zu spezialisierten Add-on-Lösungen für Sicherheits- und Verteidigungsunternehmen.Bei einem führenden deutschen Hersteller in diesem Bereich wurde SAP Sales Cloud bereits für den Vertrieb eingeführt, aktuell läuft die Implementierung von SAP Success Factors für das Personalmanagement. Daneben stehen weitere Themen wie Cyber-Security, Finanzen, Produktion und Innovationen im Fokus der Zusammenarbeit.Ein deutscher Technologiekonzern im Bereich Verteidigung nutzt das Axians Produkt NEO Suite für technischen Service und Instandhaltung. Ein weiterer führender europäischer Hersteller von Antriebssystemen für Fahrzeuge, Schiffe und Industrie setzt auf Axians-Lösungen für die Digitalisierung von Finanzplanung und Budgetierung. Zu weiteren Axians Kunden zählen ein Verteidigungsministerium und ein Cyberabwehr-Zentrum in Osteuropa sowie weitere Organisationen aus dem Sektor in Deutschland.Mit diesen Anwendungsfällen im Bereich der kritischen Infrastrukturen und Daten stärkt Axians seine Position als Partner für digitale Souveränität. Axians unterstützt Interessenten bei der Evaluierung geeigneter Lösungen und begleitet die Implementierung mit seinem gewachsenen SAP-Beratungsteam. 