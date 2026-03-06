Renk liefert Rekordzahlen



Dennoch Kursrückgang nach vorsichtiger Prognose



Renk hat im Geschäftsjahr 2025 ein starkes Wachstum erzielt. Der Umsatz stieg um knapp 20 % auf rund 1,37 Mrd. €, während das operative Ergebnis (EBIT) um etwa 21,7 % auf rund 230 Mio. € zulegte. Auch bei den Aufträgen wurden Rekordwerte erreicht: Der Auftragsbestand lag bei etwa 6,68 Mrd. €, der Auftragseingang bei rund 1,57 Mrd. €. Zudem plant Renk, die Dividende um 38 % auf 0,58 € je Aktie zu erhöhen.



Trotz dieser Ergebnisse fiel der Aktienkurs um rund 11,4 % auf etwa 52 €. Hauptgrund ist der vorsichtige Ausblick für das kommende Jahr: Renk rechnet mit einem Umsatz von über 1,5 Mrd. € und einem bereinigten EBIT von 255 bis 285 Mio. €.



Renk ist, laut eigenen Angaben, weltweit führend bei Antriebstechnologien, die sowohl im Verteidigungsbereich als auch in zivilen Anwendungen eingesetzt werden. Der Anteil des Verteidigungsgeschäfts liegt inzwischen bei rund 74 % des Gesamtumsatzes. Die Aktie ist dennoch in den letzten 12 Monaten um 56 % und über zwei Jahre um 125 % gestiegen.



Die konservative Prognose belastete auch den breiteren Verteidigungssektor: Rheinmetall verlor gestern rund 6 %, wobei sich beide Aktien zur Eröffnung leicht erholen konnten (Renk +7 %, Rheinmetall +2 %). Entscheidend ist nun, ob sich diese Erholung fortsetzt oder ob die vorsichtigen Prognosen die Stimmung der Anleger weiterhin dämpfen.









Quelle: HSBC









