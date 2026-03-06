Massiv nach unten ging es in dieser Woche bei der Aktie von Redcare Pharmacy. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr, den das Unternehmen vor wenigen Tagen veröffentlicht hat, sorgte für Unmut bei den Anlegern. Analysten zeigen sich derweil aber weiterhin überwiegend optimistisch. Insgesamt neun der zwölf von Bloomberg befragten Analysten raten weiter zum Kauf der Aktie.Die Privatbank Berenberg reduzierte zwar das Kursziel drastisch von 165 auf 87,50 Euro, bestätigte jedoch die Kaufempfehlung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
