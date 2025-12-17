EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SARTORIUS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Sartorius AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



17.12.2025 / 13:36 CET/CEST

Hiermit gibt die SARTORIUS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort: https://www.sartorius.com/en/company-de/sartorius-ag-investor-relations-de/news-financial-publications-de



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026

Ort: https://www.sartorius.com/en/company/sartorius-ag-investor-relations/news-financial-publications





