EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SARTORIUS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SARTORIUS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort: https://www.sartorius.com/en/company-de/sartorius-ag-investor-relations-de/news-financial-publications-de
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.04.2026
Ort: https://www.sartorius.com/en/company/sartorius-ag-investor-relations/news-financial-publications
Sprache:
|Deutsch
Unternehmen:
|SARTORIUS AG
|Otto-Brenner-Straße 20
|37079 Göttingen
|Deutschland
Internet:
|www.sartorius.com
