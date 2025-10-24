FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 45 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit durchwachsenen Ergebnissen für das vierte Geschäftsquartal. Auch das Geschäftsjahr 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET



