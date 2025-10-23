EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: IONOS Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

IONOS Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



23.10.2025 / 10:26 CET/CEST

Hiermit gibt die IONOS Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort: http://www.ionos-group.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/berichte.html



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.11.2025

Ort: http://www.ionos-group.com/investor-relations/publications/reports.html





