Schwergewichte aus dem Telekomsektor hatten zuletzt angesichts des wachsenden Konkurrenzdrucks vor allem auf dem deutschen Heimatmarkt einen schweren Stand. Dies bekam auch United Internet zu spüren, zumal man hier unter anderem auch aufgrund hoher Kosten für den Netzausbau der Konzerntochter 1&1 zu leiden hatte. Übergeordnet bietet United Internet jedoch eine interessante Story, zumal man mit der ebenfalls börsennotierten Webhosting-Tochter Ionos und der Mobilfunktochter 1&1 über attraktive Beteiligungen verfügt.

United-Internet-Konglomerat mit attraktiven Beteiligungen - IONOS profitiert von Digitalisierungstrend!

Die Holding-Gesellschaft United Internet hat sich in den vergangenen Jahren unter der Ägide des Firmengründers und CEO Ralph Dommermuth neu aufgestellt und ihr Kerngeschäft rund um die beiden Kerngeschäftsbereiche Webhosting (IONOS) und Internet- und Mobilfunk (1&1) neu geordnet, wobei beide Segmente mittlerweile an die Börse gebracht wurden. Vor allem IONOS gilt als Kronjuwel im United-Internet-Konzern, wobei die Konzernmutter aktuell 63,8 % der Anteile hält. Mit Applikationen für den Homepage-Aufbau, Marketing, Backup-Lösungen, Firewall-as-a-Service, Betrieb von Datenbanken und der Erstellung von Cloudinfrastrukturen hat sich der in Montabaur ansässige Anbieter seit geraumer Zeit als zuverlässiger Partner für private Nutzer sowie kleine und mittlere Unternehmen etabliert, während man auch im Webhosting-Segment mit mehr als 22 Mio. Domains und 6,4 Mio. Kunden zu den führenden Playern in Europa gehört. Als eigentlicher Wachstumstreiber dürfte sich bei IONOS die Cloudsparte erweisen, da man in der Lage ist, 100 % DSGVO-konforme Cloudlösungen bereitzustellen. Da sich viele Unternehmenskunden aufgrund von Sicherheitsbedenken nach Alternativen zu US-Hyperscalern wie Microsoft, Amazon AWS oder Alphabet umschauen, dürfte IONOS auch mittelfristig von steigenden Neukundenzahlen im Cloudsegment profitieren.

Hohe Investitionen für den Netzwerkausbau sorgen bei 1&1 für Bremsspuren!

Die ebenfalls börsennotierte Internet- und Mobilfunktochter 1&1 hatte zuletzt aufgrund des hohen Wettbewerbsdrucks keinen leichten Stand, zumal man mit rund 16,3 Mio. Kunden (12 Mio. Mobilfunknutzer und 4 Mio. Breitbandkunden) deutlich hinter Branchengrößen wie Deutsche Telekom (68,6 Mio. Mobilfunkkunden) und Vodafone (rund 30 Mio.) rangiert. Da unter anderem die Deutsche Telekom dank attraktiver Bundle- und Discount-Angebote Anbietern wie 1&1 sowohl im Mobilfunk- als auch im Breitbandsegment erfolgreich Kunden abjagt, bleiben die Aussichten im operativen Geschäft weiterhin schwierig. Hinzu kommt, dass 1&1 mittelfristig für den geplanten Ausbau eines eigenen Mobilfunknetzwerks hohe Investitionen schultern muss. Dank eines im August vergangenen Jahres abgeschlossenen Roaming-Abkommens mit Vodafone, im Rahmen dessen 1&1-Mobilfunkkunden in Gebieten ohne eigenes Mobilfunknetz zugreifen können, dürfte 1&1 in der Lage sein, die Investitionen deutlich zu reduzieren, da man auf die Vodafone-Infrastruktur zurückgreifen kann. Daher macht die von United Internet angekündigte Anteilsaufstockung von 80 auf 90 % bei 1&1 strategisch Sinn.

United Internet - Solide Halbjahreszahlen trotz hoher Kosten für den Netzausbau bei 1&1!

United Internet konnte im 1. Halbjahr mit einem insgesamt soliden Ergebnis aufwarten. So verbesserte sich der bereinigte Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um 4,3 % auf 3,23 Mrd. Euro. Maßgeblichen Anteil hatte dabei die starke Entwicklung im Segment Consumer Applications, in dem man unter den Kernmarken WEB.DE, GMX und mail.com neben Free-Webmail- und Cloudspeicherangeboten auch kostenpflichtige Premiumangebote (werbefreie E-Mailpostfächer, Cloud-Storage-Angebote) anbietet. Hier hatte man im 1. Halbjahr ein Plus von 140.000 Neuverträgen zu verzeichnen, während man im Segment "Business Applications" ein Plus von 210.000 Abonnements verbuchen konnte. Im Breitbandsegment hatte man angesichts des wachsenden Wettbewerbsdrucks jedoch bei den Vertragskunden im Vorjahresvergleich einen deutlicheren Rückgang von 60.000 Nutzern zu verzeichnen. Beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) konnte man trotz der gestiegenen Kosten für den Ausbau der 5G-Netzinfrastruktur bei der Konzerntochter 1&1 einen leichten Anstieg von 2,0 % auf 675,6 Mio. Euro vorweisen, was leicht über den Konsenserwartungen gelegen hatte. Unterm Strich musste United Internet beim bereinigten EPS einen Rückgang von 61 auf 59 Cents hinnehmen. Im Anschluss bestätigte United Internet seine Jahresprognose und rechnet weiterhin mit einem Umsatz von 6,35 Mrd. Euro (2024: 6,33 Mrd. Euro), während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) bei etwa 1,35 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,29 Mrd. Euro) erwartet wird.

Telefonica will enger mit 1&1 zusammenarbeiten - Mögliche Übernahme von 1&1 durch Telefonica schürt Fantasie!

Für Fantasie sorgt eine mögliche enge Kooperation zwischen dem spanischen Telekomanbieter Telefonica mit der Mobilfunktochter 1&1. Telefonica will laut einem Bericht des "Handelsblatts", das sich bei seinen Angaben auf informierte Personen beruft, nach der Ablösung von Telefonica-Deutschland-Chef Markus Haas wieder enger mit dem einstigen Partner 1&1 zusammenarbeiten, wobei es laut dem Bericht bereits Verhandlungen zwischen Telefonica Deutschland und der United-Internet-Tochter 1&1 über eine Kooperation gegeben habe. Eine engere Zusammenarbeit zwischen beiden Anbietern würde laut dem Bericht strategisch Sinn machen, zumal 1&1 mit Problemen beim Aufbau seines eigenen Mobilfunknetzwerks zu kämpfen hat, während Telefonica Deutschland angesichts der begrenzten Möglichkeiten bei der Kernmarke O2 im Wettbewerb mit anderen Anbietern kaum Schritt halten kann. In diesem Zusammenhang werde seitens Telefonica laut dem Bericht auch eine Übernahme von 1&1 erwogen. Bei Telefonica sei man den Angaben zufolge der Auffassung, dass es wenig Sinn ergibt, ohne 1&1 gegen die Hauptkonkurrenten Vodafone und Deutsche Telekom anzutreten, schreibt das Blatt. Insgesamt bleibt United Internet eine spannende Story, zumal die Aktie auch aufgrund der aktuellen Bewertung der beiden Konzerntöchter IONOS und 1&1 fundamental attraktiv ist. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung von IONOS bei 4,74 Mrd. Euro, womit der 63,8%ige Anteil von United Internet aktuell mit knapp 3,0 Mrd. Euro bewertet ist. Da United Internet mittlerweile 86,46 % der Anteile an 1&1 (Marktkapitalisierung aktuell 3,91 Mrd. Euro) hält, weist diese Beteiligung aktuell einen Wert von 3,36 Mrd. Euro auf. Demgegenüber bringt United Internet aktuell knapp 5 Mrd. Euro auf die Börsenwaage, womit der Wert der Beteiligungen an IONOS und 1&1 mit kumuliert rund 6,3 Mrd. Euro über der aktuellen Marktkapitalisierung von United Internet liegt.

