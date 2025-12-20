United Internet (ISIN: DE0005089031) konnte in der 51. Kalenderwoche einen deutlichen Kurszuwachs von 6,33 Prozent verzeichnen. Damit war das Unternehmen aus Montabaur der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 26,54 Euro, während das Wochenhoch im Tagesverlauf mit 26,70 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht wurde.StatusDie Aktie ist aktuell keine laufende Empfehlung von RuMaS. Die Entscheidung, ob ein Einstieg für ...

