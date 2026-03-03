Die Aktien von United Internet (UI) und ihrer Tochtergesellschaft 1&1 AG sind stark gestiegen (+11% seit Freitag), nachdem ein Bericht von El Español veröffentlicht wurde, der besagt, dass Telefónica über eine mögliche Übernahme von 1&1 diskutiert. Die gemunkelte Bewertung von 4,5 bis 5,0 Mrd. EUR impliziert ein Multiple von etwa 8x auf das EBITDA 2024. Während die Spekulation 1&1 ins Visier nimmt, hält UI etwa 80% und wäre direkt betroffen. Der Kursanstieg spiegelt eine wahrgenommene Bewertungsunterstützung und potenzielle Schuldenreduzierung wider. Es gibt jedoch keine Bestätigung, keine Transaktionsstruktur und keine regulatorische Klarheit. Angesichts der zentralen Rolle von 1&1 im Telekommunikationsengagement von UI würden Eigentumsänderungen das Profil der Gruppe erheblich verändern. Wir betrachten diese Bewegung als ereignisgesteuert und bestätigen unsere HOLD-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 30,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/united-internet-ag
© 2026 mwb research